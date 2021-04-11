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Panter kesildiler!

Kayserili Doğan 10 kurtarışla Trabzonspor’a set çekmişti Dün de Rizeli Tarık 7 top kurtararak kariyer maçını oynadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 23:14 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 06:50
Panter kesildiler!
Trabzonspor son karşılaşmalarda hücumda daha etkili görünse de bir türlü rakip kalecileri aşamıyor. mücadelesinde rakip kaleyi şut bombardımanına tutan bordo-mavili ekibin hücumcuları genç eldiveni sadece 1 defa aşabilmişti. 18 yaşındaki Doğan 10 kurtarışla kariyerinin en iyi karşılaşmasını çıkarmıştı. Fırtına dün de 'un 24 yaşındaki kalecisi 'e takıldı. Karadeniz ekibinde , , , hepsi tek tek şansını denedi. Ancak Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık 7 kurtarış yaptı. En fazla top kurtardığı karşılaşmasını oynadı
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