Panter kesildiler!

Kayserili Doğan 10 kurtarışla Trabzonspor’a set çekmişti Dün de Rizeli Tarık 7 top kurtararak kariyer maçını oynadı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 23:14Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 06:50
Trabzonspor son karşılaşmalarda hücumda daha etkili görünse de bir türlü rakip kalecileri aşamıyor. Kayserispor mücadelesinde rakip kaleyi şut bombardımanına tutan bordo-mavili ekibin hücumcuları genç eldiveni sadece 1 defa aşabilmişti. 18 yaşındaki Doğan 10 kurtarışla kariyerinin en iyi karşılaşmasını çıkarmıştı. Fırtına dün de Çaykur Rizespor'un 24 yaşındaki kalecisi Tarık Çetin'e takıldı. Karadeniz ekibinde Djaniny, Yusuf Sarı, Baker, Hugo hepsi tek tek şansını denedi. Ancak Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık 7 kurtarış yaptı. En fazla top kurtardığı karşılaşmasını oynadı