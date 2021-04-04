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Bileği bükülmedi

bu sezon ’ye ’de yenildikten sonra dış sahada hiç kaybetmedi. Serisi 13 maça yükseldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 23:05 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 06:50
Bileği bükülmedi
bu sezon dış sahada, 'ndaki karşılaşmalara göre çok daha başarılı bir grafik sergiledi. temsilcisi 25 Ekim 2020'de 'de 'ye 3-1 yenildikten sonra dış sahada hiç mağlubiyet görmedi. 'nın dün de deplasmanında bileği bükülmedi. Rakibiyle berabere kaldı. Trabzonspor böylece dış sahada yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Bu süreçte 8 galibiyet alırken, 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
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