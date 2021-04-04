Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 23:05Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 06:50
Trabzonsporbu sezon dış sahada, Şenol Güneş Stadı'ndaki karşılaşmalara göre çok daha başarılı bir grafik sergiledi. Karadeniz temsilcisi 25 Ekim 2020'de Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikten sonra dış sahada hiç mağlubiyet görmedi. Fırtına'nın dün de Sivasspor deplasmanında bileği bükülmedi. Rakibiyle berabere kaldı. Trabzonspor böylece dış sahada yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Bu süreçte 8 galibiyet alırken, 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.