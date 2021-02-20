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Yerel basından Trabzonspor'a övgü! "Kim tutar seni"

yerel basını, 'in 26. haftasında deplasmanda 'i yenerek, galibiyet serisini 7 maça çıkaran Trabzonspor ile ilgili övgüler yağdırdı. İşte o manşetler... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 10:00
Yerel basından Trabzonspor'a övgü! "Kim tutar seni"

'in 26'ncı haftasında deplasmanda 'i yenerek, galibiyet serisini 7 maça çıkaran Trabzonspor'da, yüzler gülüyor. Kentte yayımlanan gazeteler, A takımdaki 3 eldivenin yokluğunda bordo-mavili takımın kalesini koruyup, gole geçit vermeyen 18 yaşındaki , ilk 11'de görev alan 21 yaşındaki ve tek gole imza atan ile diğer oyunculara övgüler yağdırdı.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Trabzonspor 11 eksikle çıktığı deplasmanda Medipol 'i 1-0 mağlup etti. İkinci yarıda oyuna giren Yusuf Sarı'nın orta sahadan sürdüğü topu golle sonuçlandırmasıyla, rakibini tek golle geçen bordo mavili camiada, hem 3 puan hem de 7 maça çıkan galibiyet serisinin sevinci yaşanıyor. Kentte yayımlanan gazeteler de karşılaşmada bordo-mavili takımın kalesini koruyup, gole geçit vermeyen 18 yaşındaki Kağan Moradoğlu'na sayfalarında geniş yer verdi, tek gole imza atan Yusuf Sarı ile diğer oyunculara da övgüler yağdırdı. Performansıyla göz dolduran genç kaleci ile maça ilk 11'de başlayan sol bek oyuncusu 21 yaşındaki Faruk Can Genç'e, yerel gazetelerin yanı sıra sosyal medyada pek çok takipçi de övgü dolu yorumlarda bulundu.

, "Başakşehir'i 'da devirdik. Sıra sende , İstanbul Yusuf Yusuf", , "Kim tutar seni ", , "Siz gidin ağabeyiniz gelsin", de "Başakşehir'i deviren , zirve yarışındaki iddiasını sürdürüyor; Baykuş da Avcı'dan kaçamadı" başlıklarını kullandı.

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