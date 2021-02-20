Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı, Aykut Kocaman’a karşı galibiyet sayısını 7 yaptı

, ’a karşı galibiyet sayısını 7 yaptı

’un deplasmanda ’i 1-0 mağlup etmesiyle birlikte Trabzonspor Teknik Direktörü ’nın, Teknik Direktörü ’a karşı galibiyet sayısını 7'ye yükseltti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 09:02
Abdullah Avcı, Aykut Kocaman’a karşı galibiyet sayısını 7 yaptı

'in 26. haftasında , sahasında 'a 1-0 kaybetti. , kötü gidişata Trabzonspor karşısında son veremedi. İki takım teknik direktörleri ve , bu müsabakayla birbirlerine 15. defa rakip oldu. Avcı, bu maçların 13'ünde Başakşehir'in (. dahil), 1'inde de 'ın başındaydı. Kocaman ise bu dönemlerde Başakşehir, , ve 'u çalıştırdı.

Abdullah Avcı, Aykut Kocaman'ın takımlarını 7 defa mağlup ederken, 5 defa da kaybetti. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Kocaman, Avcı'ya karşı son galibiyetini 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'nin başında Başakşehir'i 2-0 yenerek elde etti.

Aykut Kocaman ile Abdullah Avcı'nın ligde teknik direktör olarak karşı karşıya geldiği karşılaşmalar şöyle:

2020-2021 Başakşehir: 0 - Trabzonspor: 1
2019-2020 Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 1
2018-2019 Başakşehir: 2 - Konyaspor: 0
2017-2018 Başakşehir: 0 - Fenerbahçe: 2
2017-2018 Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 3
2016-2017 Konyaspor: 0 - Başakşehir: 3
2016-2017 Başakşehir: 1 - Konyaspor: 1
2015-2016 : 1 - : 1
2015-2016 Başakşehir: 4 - Konyaspor: 0
2014-2015 Başakşehir: 0 - Konyaspor: 0
2011-2012 Fenerbahçe: 4 - İstanbul Büyükşehir Bld: 2
2010-2011 Fenerbahçe: 2 - İstanbul Büyükşehir Bld: 0
2010-2011 İstanbul Büyükşehir Bld: 0 - Fenerbahçe: 1
2008-2009 Ankaraspor: 1 - İstanbul Büyükşehir Bld: 2
2008-2009 İstanbul Büyükşehir Bld: 1 - Ankaraspor: 2

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