Kupalar için geldim

KARŞILIĞINI VERMEK İÇİN ÇABALIYORUM
Ara transfer döneminde başka bir takımla da anlaşmaya yakın olduğunu kaydeden Bakasetas, "Benim burada oluş sebebim; futbolumu oynamak, futbolumla takıma yardımcı olabilmek ve Trabzonspor'u hak ettiği ait olduğu yere tekrar ulaştırabilmek. Şu an tüm dünyada bir pandemi süreci var. Bu salgın sürecinde de yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen takımın bana böyle bir yatırım yapmış olması beni de saha içerisinde onu geri ödemeye ve bunun karşılığını vermeye itiyor. Modern futbolda hem hücum etmek hem de savunma yapmak var. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum" dedi.
TRABZONSPOR'A İHTİYACIM VARDI
Trabzonspor yönetiminin kendisini istediğini hissettirdiğini ve bunun transfer sürecinde etkili olduğunu kaydeden Bakasetas, bu konuda şunları ifade etti: "Başkanımız ilk transfer dönemlerinde beni gerçekten ne kadar istediğini belli etmişti ve bunu gerçekten çok gösterdi. Buraya geliş sebeplerimden bir tanesi de bu. Benim de onlara verdiğim söz var. O sözleri tutmaya ve her maçta daha da iyi olmaya çalışıyorum. Transfer sezonundan beri Trabzonspor gibi bir takımda oynayabilmek ve bu şansı elde edebilmek ihtiyacım olan bir şeydi. Trabzonspor'da bana bu şansı verdi."
YUNANİSTAN İLE TÜRKİYE BENZİYOR
Yunanistan ile Türkiye'nin çok benzer yanlarının olduğunu belirten Bakasetas, "Kültürle ilgili olarak iki ülkenin çok benzer yanları var. Özellikle yemek konusunda. Buraya geldiğim ilk andan itibaren yemekler alışık olduğum tarzda. Benim bildiğim, hep yediğim yemekler. Çok fazla değişim olmadı. Buradaki hayatımla ilgili olarak çok mutluyum" diye konuştu.
ALTYAPIMIZ MADEN GİBİ
Bordo-mavili takımdaki genç futbolcularla ilgili gelen soruya Bakasetas, şu yanıtı verdi: "Trabzonspor'un altyapısının ne kadar başarılı bir altyapı olduğunu Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür örneklerinden anlayabiliriz. Bu arkadaşlarımıza ek olarak da çok yetenekli ileride önemli başarılar kazanacak genç arkadaşlar olduğunu söylemem gerekir. Trabzonspor alt yapısı bu şekilde devam ederse eğer, önümüzdeki yıllarda da Avrupa'nın önemli kulüplerine, çok önemli genç yeteneklerini satabileceğini ve gelir elde edeceğini düşünüyorum."
İKİ AYAĞIMI KULLANMAM BİR SİLAH
İki ayağını kullanabilmesini önemli bir silah olarak gördüğü kaydeden Bakasetas, şunları dedi: "Gençken iki ayağımı kullanarak şut çekmeye başlamıştım. Bunun üzerine çalışmalar yürüttüm. Bunu önemli silah olarak görüyorum. Savunma oyuncuları sizi marke ederken, nerede duracaklarını, ya da hangi ayağınızı marke etmeleri konusunda sıkıntıya düşebiliyorlar. Bunu da önemli bir silah olarak kullanmaya çalışıyorum."
TÜRKİYE ÇOK BAŞARILI OLACAK
Türkiye A Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağını düşündüğünü ifade eden Bakasetas, şöyle devam etti: "Türk oyuncuların son yıllarda Avrupa'nın önemli takımlarına gittiklerini ve geleceğe yönelik olumlu adımlar attıklarını görüyorsunuz. Ben bu iyiye doğru gitmenin devam edeceğini umuyorum. Çünkü bu sayede takımların oyuncuları Avrupa'da oynama fırsatı bulabilirlerse ve tecrübe edinebilirse geleceğe yönelik kupalar kazanabileceklerini ve çok başarılı olabileceklerini düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin çok başarılı olacağından eminim.
GOL ATAMASAM GELEMEZDİM
Geldiği ilk andan beri herkesin kendisine geçen sezon Alanya forması ile Trabzon'a attığı golü sorduğunu kaydeden Bakasetas, "Herkesin ilk sorusu 'neden o golü bize attın, bizi öldürdün' dediler. Ama oynadığınız takıma, formaya ait olmaya ve en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Eğer belki o golü atmasaydım, bugün buraya gelmeyecektim. Dolayasıyla bunun hayatın belli bir karması, belli bir düzeni içinde olduğunu düşünüyorum" dedi.