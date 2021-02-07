Fırtına saat gibi

Sahada futbolcular, dışarıda yöneticiler tıkır tıkır çalışıyor. Tüm maaş ve primler yatırıldı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:58Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50
Trabzonspor'da işler yolunda... Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte puan cetvelinde yükselen bordo-mavililerde yönetim de planlı-programlı hareket ediyor. Yönetim, oyuncuların ilk yarıdaki tüm maaş ve primlerini yatırdı. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Ödemeleri düzenli şekilde yapıyoruz. Şu an itibariyle hiçbir oyuncumuza borcumuz bulunmuyor. Umarım bundan sonra da sportif ve ekonomik anlamda istikrarımız devam eder" ifadelerini kullandı. Yönetim sezonun ilk devresindeki 20 maçlık ödemenin yanı sıra ikinci devredeki 2 karşılaşmayı kapsayan parayı da oyuncuların hesaplarına yatırdı. Takımın motivasyonunu daha da arttı.