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Trabzonspor Başkanı 'ndan Abdülkadir Ömür ve sakatlık açıklaması!

Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'u evinde 3-0 deviren Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı ile sarsıldı. Maç sonrası bordo mavili kulübün başkanı , yaptığı açıklamada Abdülkadir'in sakatlığına ilişkin konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 22:11
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdülkadir Ömür ve sakatlık açıklaması!

Bordo-mavili kulübün başkanı , 3-1 kazandıkları Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Ahmet Ağaoğlu, "Abdülkadir'de maalesef kırık var. Çok üzücü. Abdülkadir'in de şanssızlığı, geçen sene menüsküs ve ameliyat. Yaklaşık 5-6 ay sahalardan uzak kaldı. Şimdi de pek içi açıcı gözükmüyor, sıkıntılı" diye konuştu.

Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da "Görüştüğümüz oyuncuların önce kulüpleriyle görüşmelisiniz. Bunlar kontratı olan oyuncular. Devre arasında hiçbir oyuncu serbest kalmıyor. Kulübünde oynamaya devam eden oyuncular. Kulüplerin izini olmadan hiçbir oyuncu ile görüşemezsiniz. FIFA'nın bu konuda çok katı kuralları var. Ama nedense biz bu kurallara bırakın saygı göstermeyi, riayet etmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Ağaoğlu, Abdulkadir Parmak'ın takımdan ayrılacağına yönelik haberlere ilişkin ise "Parmak, Hüseyin gidiyormuş, yok öyle bir şey. Bizim gidecek oyuncularımız belliydi. Gelmesini istediğimiz oyuncular vardı, bunlardan biri Berat'tı, o da geldi. Parmak bugün sahadaydı" ifadelerini kullandı.

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