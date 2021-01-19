Galeri Trabzonspor Trabzonspor'dan Ömer Faruk Beyaz teklifi! İşte genç oyuncunun cevabı

Trabzonspor'dan Ömer Faruk Beyaz teklifi! İşte genç oyuncunun cevabı

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ömer Faruk Beyaz, yönetimle yaptığı yeni kontrat görüşmelerinde ortak noktada buluşamadı. Takımdan ayrılma kararı alan ve Avrupa'dan talipleri olan genç yıldız adayı için Trabzonspor'un düğmeye bastığı kaydedildi. Bordo-mavili takımın 17 yaşındaki futbolcuya transfer teklifini ilettiği kaydedildi. İşte Ömer Faruk Beyaz'ın cevabı... Son dakika transfer haberleri...

Trabzonspor'dan Ömer Faruk Beyaz teklifi! İşte genç oyuncunun cevabı

Trabzonspor'dan Ömer Faruk Beyaz teklifi! İşte genç oyuncunun cevabı

Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Ömer Faruk Beyaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Trabzonspor'dan Ömer Faruk Beyaz teklifi! İşte genç oyuncunun cevabı

Trabzonspor, sarı-lacivertli takımla yol ayrımına gelen 17 yaşındaki genç yıldız adayı için devreye girdi.

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Trabzonspor'dan Ömer Faruk Beyaz teklifi! İşte genç oyuncunun cevabı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu yaptığı açıklamasında, Ömer Faruk Beyaz ile uzun görüşmeler yaptıklarını ancak anlaşma sağlayamadıklarını duyurdu.

Trabzonspor'dan Ömer Faruk Beyaz teklifi! İşte genç oyuncunun cevabı

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakıldı.

Trabzonspor'dan Ömer Faruk Beyaz teklifi! İşte genç oyuncunun cevabı

Avrupa'dan da talipleri olan genç orta sahayı Süper Lig ekibi Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği bildirildi.

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