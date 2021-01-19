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Trabzonspor'dan Ömer Faruk Beyaz teklifi! İşte genç oyuncunun cevabı

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ömer Faruk Beyaz, yönetimle yaptığı yeni kontrat görüşmelerinde ortak noktada buluşamadı. Takımdan ayrılma kararı alan ve Avrupa'dan talipleri olan genç yıldız adayı için Trabzonspor'un düğmeye bastığı kaydedildi. Bordo-mavili takımın 17 yaşındaki futbolcuya transfer teklifini ilettiği kaydedildi. İşte Ömer Faruk Beyaz'ın cevabı... Son dakika transfer haberleri...