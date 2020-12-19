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maçında 'dan penaltı isyanı!

'in 13. haftasında sahasında 'u konuk etti. Konuk takımın 36. dakikada Skoda'nın attığı penaltı golünden önce 'ın sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 16:58
Trabzonspor Çaykur Rizespor maçında Uğurcan Çakır'dan penaltı isyanı!

'de oynadığı son 2 karşılaşmadan da sahadan beraberlikle ayrılan 13. hafta maçında sahasında 'u konuk etti.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada Çaykur Rizespor 36. dakikada Skoda'nın attığı penaltı gölü ile öne geçti.

Marlon'un rakibine yaptığı müdahale sonucunda hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

UĞURCAN'DAN PENALTI TEPKİSİ!

Penaltı kararının ardından 'ın penaltı isyanı ekranlara yansıdı. Başarılı kaleci, "Bu kadar basit olmaz ya. Hep aynı şey hocam! Bedava penaltı çalınıyor." sözleriyle itiraz etti.

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