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28 Temmuz 2020, Salı
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Trabzonspor'dan Özil’e yakın takip

Trabzonspor'dan yeni Mesut Özil’e yakın takip

ekibi gelecek sezon için genç gurbetçileri de tarıyor. Bordo-mavililer kariyerini Mainz'de sürdüren ve " Özil" olacak denilen ile ilgileniyor.

ekibi gelecek sezon için genç gurbetçileri de tarıyor. Bordo-mavililer kariyerini Mainz'de sürdüren ve " Özil" olacak denilen ile ilgileniyor. 19 yaşındaki futbolcu 10 numara pozisyonunda oynuyor. Sol ayağını raket gibi kullandığı için 'e benzetiliyor. Bu sezon 17 karşılaşmada 6 gol, 4 asistle oynadı.

  1. 28.7.2020
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