Uğurcan Çakır'a ilk teklif! İşte o rakam
Trabzonspor'un parlayan kalecisi Uğurcan’a Premier Lig’den ilk teklif Sheffield United’dan geldi. Ancak 15 milyon euro yönetim tarafından yeterli bulunmadı.
Trabzonspor'da Onur Kıvrak'tan sonra kaleyi devralan Uğurcan Çakır müthiş bir performans sergilemişti. Avrupa devlerini peşine takan 24 yaşındaki eldiven için ilk resmi teklif Premier Lig'den geldi. Sezonu 9. sırada tamamlayan İngiliz temsilcisi, bordo-mavililerin kapısını çaldı ve teklifini sundu. Sheffield United yöneticileri, Uğurcan için 15 milyon euro'luk bir teklif sundu. Bu rakamı yetersiz bulan Trabzonsporlu idareciler ise "Daha yukarılara çıkmanız gerekiyor. Bu paraya Uğurcan'ı göndermemiz imkansız" cevabını verdiler. Sheffield'ın kısa süre içinde teklifini revize ederek bir kez daha Karadeniz ekibiyle masaya oturması bekleniyor.
- 28.7.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Uğurcan Çakır'a ilk teklif! İşte o rakam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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