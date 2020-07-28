Uğurcan Çakır'a ilk teklif! İşte o rakam - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
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'a ilk teklif! İşte o rakam

Uğurcan Çakır'a ilk teklif! İşte o rakam

'un parlayan kalecisi Uğurcan’a ’den ilk teklif ’dan geldi. Ancak 15 milyon euro yönetim tarafından yeterli bulunmadı.

'da 'tan sonra kaleyi devralan müthiş bir performans sergilemişti. Avrupa devlerini peşine takan 24 yaşındaki eldiven için ilk resmi teklif 'den geldi. Sezonu 9. sırada tamamlayan İngiliz temsilcisi, bordo-mavililerin kapısını çaldı ve teklifini sundu. yöneticileri, Uğurcan için 15 milyon euro'luk bir teklif sundu. Bu rakamı yetersiz bulan Trabzonsporlu idareciler ise "Daha yukarılara çıkmanız gerekiyor. Bu paraya Uğurcan'ı göndermemiz imkansız" cevabını verdiler. Sheffield'ın kısa süre içinde teklifini revize ederek bir kez daha ekibiyle masaya oturması bekleniyor.

  1. 28.7.2020
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