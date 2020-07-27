Trabzonspor'dan flaş hamle! Abdullah Avcı ile 2. görüşme
Trabzonspor yeni teknik direktörünü arıyor. Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldıktan sonra Kayserispor karşılaşmasına Eddie Newton çıkmıştı. İngiliz çalıştırıcı, Alanyaspor ile oynanacak kupa finalinde de görev yapacak. Bir kesim Newton’ın devam etmesini isterken camianın gözdesi ise Abdullah Avcı.
Deneyimli çalıştırıcı, Bodrum'da yöneticilere geniş bir sunum hazırlamıştı. Bu hafta arası da başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir araya gelecek. Programlarını bu defa da başkan Ağaoğlu'na aktaracak.
ÖNCELİĞİ SAVUNMA
Abdullah Avcı'nın yönetimle yaptığı görüşmede Trabzonspor'un eksiklerini de belirlediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının "İyi bir kadro var ancak tabii ki eksikler de mevcut. Özellikle savunmada. Kadroya bir stoper bir de defansif orta saha transfer edilmeli" önerisinde bulunduğu belirtildi.
- 27.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'dan flaş hamle! Abdullah Avcı ile 2. görüşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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