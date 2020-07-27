Trabzonspor'dan flaş hamle! Abdullah Avcı ile 2. görüşme - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan flaş hamle! Abdullah Avcı ile 2. görüşme

'dan flaş hamle! ile 2. görüşme

Trabzonspor'dan flaş hamle! Abdullah Avcı ile 2. görüşme

yeni teknik direktörünü arıyor. Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldıktan sonra karşılaşmasına Eddie Newton çıkmıştı. İngiliz çalıştırıcı, ile oynanacak kupa finalinde de görev yapacak. Bir kesim Newton’ın devam etmesini isterken camianın gözdesi ise .

Deneyimli çalıştırıcı, 'da yöneticilere geniş bir sunum hazırlamıştı. Bu hafta arası da başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir araya gelecek. Programlarını bu defa da başkan Ağaoğlu'na aktaracak.

ÖNCELİĞİ SAVUNMA
'nın yönetimle yaptığı görüşmede 'un eksiklerini de belirlediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının "İyi bir kadro var ancak tabii ki eksikler de mevcut. Özellikle savunmada. Kadroya bir stoper bir de defansif orta saha transfer edilmeli" önerisinde bulunduğu belirtildi.

  1. 27.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'dan flaş hamle! Abdullah Avcı ile 2. görüşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA