Kuzeyin Kralı tarihe geçti! UEFA tebrik etti
Trabzonspor’un Norveçli süper yıldızı müthiş bir sezon oynadı. Ligde attığı 24 golle krallık tacını takan 24 yaşındaki futbolcu Şota’dan sonra bir ilki başardı.
Trabzonspor bu sezon uzun süre önde götürdüğü şampiyonluk yarışında Medipol Başakşehir'e geçilmişti. Karadeniz ekibinde sezonun tesellisi Alexander Sörloth'tan geldi. Sezon başında Crystal Palace'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan Norveçli yıldızdan belki de hiç kimse böyle bir performans beklemiyordu. Daha 'marka' bir isim bekleyen taraftarlar Alexander Sörloth adına başta çok sıcak değildi ancak 24 yaşındaki yıldız öyle bir sezon oynadı ki izleyenleri mest etti.
TARİHE GEÇTİ
Alexander Sörloth, bordo-mavili kulübün tarihindeki 5. gol kralı oldu. Daha önce Necmi Perekli, Şota Arveladze, Fatih Tekke ve Burak Yılmaz bu gururu kulübe yaşatmışlardı. 24 yaşındaki forvet ayrıca, Şota'dan sonra gol krallığına ulaşan 2. yabancı futbolcu olmayı da başardı. Gürcü yıldız 25 gol atarak tacı takmıştı, Sörloth 24'te kaldı. Norveçli yıldız, Oscar Cardozo, Hugo Rodallega, Paulo Henrique, Jaja ve Davor Vugrinec gibi oyuncuları geride bıraktı.
İNGİLİZLER BİN PİŞMAN
Alexander Sörloth'u Trabzonspor'a satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralayan Crystal Palace bin pişman oldu. Norveçli yıldız attığı gollerle parmak ısırtırken İngiliz temsilcisi hücumda büyük sıkıntılar çekti.
Süper Lig'de kaydettiği 24 golle krallığa ulaşan Alexander Sörloth'a bir tebrik de UEFA'dan geldi. UEFA, sosyal medya hesaplarından krallık tacı emojisi kullanarak Norveçli forveti kutladı.
BÜYÜK MAÇLARIN ADAMI
Bazı futbolcular için "Küçük maçların adamı" derler. Derbilerde ezilip, diğer karşılaşmalarda coşarlar. Alexander Sörloth ise tam bir istikrar abidesi. Küçük-büyük ayırt etmeden bu sezon ağları havalandırdı. İşte büyük maçlarda Sörloth'un karnesi...
SADECE 4 TAKIMA GOL ATAMADI
Alexander Sörloth, Süper Lig'de Trabzonspor'un rakibi olan 17 takımın 13'ünün ağlarını havalandırdı. Sadece Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Göztepe ve Denizlispor karşılaşmalarında gol sevinci yaşayamadı.
TOPLAMDA ŞOTA'YI GEÇTİ
Süper Lig'in yeni gol kralı Alexander Sörlth, lig, kupa ve Avrupa'da toplamda 48 maça çıktı. 32 defa ağları sarstı. Şota Arveladze, 1995-96 sezonunda 41 karşılaşmada boy göstermiş ve ağları 28 defa sarsmıştı.
- 27.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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