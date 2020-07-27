Kuzeyin Kralı tarihe geçti! UEFA tebrik etti

Trabzonspor bu sezon uzun süre önde götürdüğü şampiyonluk yarışında Medipol Başakşehir'e geçilmişti. Karadeniz ekibinde sezonun tesellisi Alexander Sörloth'tan geldi. Sezon başında Crystal Palace'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan Norveçli yıldızdan belki de hiç kimse böyle bir performans beklemiyordu. Daha 'marka' bir isim bekleyen taraftarlar Alexander Sörloth adına başta çok sıcak değildi ancak 24 yaşındaki yıldız öyle bir sezon oynadı ki izleyenleri mest etti.

TARİHE GEÇTİ

Alexander Sörloth, bordo-mavili kulübün tarihindeki 5. gol kralı oldu. Daha önce Necmi Perekli, Şota Arveladze, Fatih Tekke ve Burak Yılmaz bu gururu kulübe yaşatmışlardı. 24 yaşındaki forvet ayrıca, Şota'dan sonra gol krallığına ulaşan 2. yabancı futbolcu olmayı da başardı. Gürcü yıldız 25 gol atarak tacı takmıştı, Sörloth 24'te kaldı. Norveçli yıldız, Oscar Cardozo, Hugo Rodallega, Paulo Henrique, Jaja ve Davor Vugrinec gibi oyuncuları geride bıraktı.



İNGİLİZLER BİN PİŞMAN

Alexander Sörloth'u Trabzonspor'a satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralayan Crystal Palace bin pişman oldu. Norveçli yıldız attığı gollerle parmak ısırtırken İngiliz temsilcisi hücumda büyük sıkıntılar çekti.



Süper Lig'de kaydettiği 24 golle krallığa ulaşan Alexander Sörloth'a bir tebrik de UEFA'dan geldi. UEFA, sosyal medya hesaplarından krallık tacı emojisi kullanarak Norveçli forveti kutladı.

BÜYÜK MAÇLARIN ADAMI

Bazı futbolcular için "Küçük maçların adamı" derler. Derbilerde ezilip, diğer karşılaşmalarda coşarlar. Alexander Sörloth ise tam bir istikrar abidesi. Küçük-büyük ayırt etmeden bu sezon ağları havalandırdı. İşte büyük maçlarda Sörloth'un karnesi...



SADECE 4 TAKIMA GOL ATAMADI

Alexander Sörloth, Süper Lig'de Trabzonspor'un rakibi olan 17 takımın 13'ünün ağlarını havalandırdı. Sadece Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Göztepe ve Denizlispor karşılaşmalarında gol sevinci yaşayamadı.



TOPLAMDA ŞOTA'YI GEÇTİ

Süper Lig'in yeni gol kralı Alexander Sörlth, lig, kupa ve Avrupa'da toplamda 48 maça çıktı. 32 defa ağları sarstı. Şota Arveladze, 1995-96 sezonunda 41 karşılaşmada boy göstermiş ve ağları 28 defa sarsmıştı.