Kuzeyin Kralı tarihe geçti! UEFA tebrik etti - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Kuzeyin Kralı tarihe geçti! UEFA tebrik etti

Kuzeyin Kralı tarihe geçti! tebrik etti

Kuzeyin Kralı tarihe geçti! UEFA tebrik etti

’un Norveçli süper yıldızı müthiş bir sezon oynadı. Ligde attığı 24 golle krallık tacını takan 24 yaşındaki futbolcu Şota’dan sonra bir ilki başardı.

bu sezon uzun süre önde götürdüğü şampiyonluk yarışında 'e geçilmişti. ekibinde sezonun tesellisi 'tan geldi. Sezon başında 'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan Norveçli yıldızdan belki de hiç kimse böyle bir performans beklemiyordu. Daha 'marka' bir isim bekleyen taraftarlar Alexander Sörloth adına başta çok sıcak değildi ancak 24 yaşındaki yıldız öyle bir sezon oynadı ki izleyenleri mest etti.

TARİHE GEÇTİ
Alexander Sörloth, bordo-mavili kulübün tarihindeki 5. gol kralı oldu. Daha önce Necmi Perekli, , ve bu gururu kulübe yaşatmışlardı. 24 yaşındaki forvet ayrıca, Şota'dan sonra gol krallığına ulaşan 2. yabancı futbolcu olmayı da başardı. Gürcü yıldız 25 gol atarak tacı takmıştı, Sörloth 24'te kaldı. Norveçli yıldız, , Hugo Rodallega, , Jaja ve Davor Vugrinec gibi oyuncuları geride bıraktı.

İNGİLİZLER BİN PİŞMAN
Alexander Sörloth'u Trabzonspor'a satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralayan Crystal Palace bin pişman oldu. Norveçli yıldız attığı gollerle parmak ısırtırken İngiliz temsilcisi hücumda büyük sıkıntılar çekti.

'de kaydettiği 24 golle krallığa ulaşan Alexander Sörloth'a bir tebrik de 'dan geldi. UEFA, sosyal medya hesaplarından emojisi kullanarak Norveçli forveti kutladı.

BÜYÜK MAÇLARIN ADAMI
Bazı futbolcular için "Küçük maçların adamı" derler. Derbilerde ezilip, diğer karşılaşmalarda coşarlar. Alexander Sörloth ise tam bir istikrar abidesi. Küçük-büyük ayırt etmeden bu sezon ağları havalandırdı. İşte büyük maçlarda Sörloth'un karnesi...

SADECE 4 TAKIMA GOL ATAMADI
Alexander Sörloth, Süper Lig'de Trabzonspor'un rakibi olan 17 takımın 13'ünün ağlarını havalandırdı. Sadece , Alanyaspor, ve Denizlispor karşılaşmalarında gol sevinci yaşayamadı.

TOPLAMDA ŞOTA'YI GEÇTİ
Süper Lig'in yeni gol kralı Alexander Sörlth, lig, kupa ve Avrupa'da toplamda 48 maça çıktı. 32 defa ağları sarstı. Şota Arveladze, 1995-96 sezonunda 41 karşılaşmada boy göstermiş ve ağları 28 defa sarsmıştı.

  1. 27.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuzeyin Kralı tarihe geçti! UEFA tebrik etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA