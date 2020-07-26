Spor yazarları Kayserispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

"ŞİMDİ YAPILMASI GEREKEN..."

Şampiyonluğa bu kadar yaklaşmışken kaçması herkeste derin üzüntü yaratsa da, geçmişin çok çabuk unutulmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Sezon başında lisansları çıkartmakta zorlanan bir takımın, şampiyonluk yarışı verdiği takımların kadro derinliklerine rağmen bu seviyeye kadar gelebilmesi asla bir başarısızlık değildir. Şimdi yapılması gereken bu kadronun iskeletinin hatta çok büyük bir bölümünün korunarak yeni sezon planlamasının kısa süre içerisinde tamamlanmasıdır.