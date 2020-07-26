Jose Sosa'nın eşi Carolina'dan horon şov!
Trabzonspor kaptanı Jose Ernesto Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Trabzon halkının kalbine giremeye devam ediyor. Daha önce iki keklik türküsünü seslendiren Carolina, şimdi de horon tepti.
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