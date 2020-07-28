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28 Temmuz 2020, Salı
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Her alanın kralı: Alexander Sörloth!

Her alanın kralı: Alexander Sörloth!

'de 34 haftalık yarışın sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen ekip olmuştu. Ligin tamamlanmasıyla beraber ilginç istatistiklerde ortaya çıktı. Ligde atılan 875 golün 98'i ilk yarı ve ikinci devrenin uzatma dakikalarında gelirken, uzatma dakikalarının kralı da Alexader Sörloth oldu.

2019-2020 sezonunda müsabakaların ilk ve ikinci 45 dakikalarına ilave edilen sürelerde 5 gole imza atan , bu periyotta fileleri en fazla havalandıran futbolcu oldu.

Süper Lig'de bu sezon atılan 875 golün 98'i müsabakaların uzatma bölümlerinde kaydedildi. Karşılaşmaların normal sürelerine ilave edilen anlarda en fazla golü ise Aytemiz Alanyaspor buldu.

Uzatma bölümlerinde 11 gol kaydeden Aytemiz Alanyaspor'u, 9 golle Demir Grup Sivasspor, 7'şer golle , İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, 6'şar golle , Trabzonspor, 5'er golle BtcTurk , , , FK, 4'er golle Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor, , MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor, 3 golle ve 2 golle Fraport TAV Antalyaspor takip etti.

MKE Ankaragücü'nün kalesinde 12 gol gördüğü uzatma dakikalarında Galatasaray, Göztepe ve Hes Kablo Kayserispor ise 9'ar gol yedi.

EN GOLCÜ ALEXANDER SÖRLOTH

Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Trabzonsporlu Alexander Sörloth, uzatma bölümünde en fazla gol bulan futbolcu oldu. Sörloth, bordo-mavili ekibin 6 gol ürettiği uzatma dakikalarında 5 gole imza attı.

Demir Grup Sivasspor'dan Mustapha Yatabare ile Aytemiz Alanyaspor'dan Papiss Cisse uzatma bölümünde 4'er gol attı. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da başladığı sezonu Fraport TAV Antalyaspor'da tamamlayan Adis Jahovic de 4 gol üretti.

TAKIMLARIN UZATMA DAKİKALARINDAKİ PERFORMANSLARI

Süper Lig'de takımların uzatma dakikalarında attığı ve yediği gol sayıları şöyle:

Takımlar Attığı Yediği
Antalyaspor 2 4
Aytemiz Alanyaspor 11 3
Beşiktaş 6 4
BtcTurk Yeni Malatyaspor 5 5
Çaykur Rizespor 5 7
Demir Grup Sivasspor 9 1
Fenerbahçe 7 5
Galatasaray 5 9
Gaziantep FK 5 3
Gençlerbirliği 4 4
Göztepe 3 9
Hes Kablo Kayserispor 4 9
İttifak Holding Konyaspor 7 5
Kasımpaşa 7 2
Medipol Başakşehir 4 4
MKE Ankaragücü 4 12
Trabzonspor 6 7
Yukatel Denizlispor 4 5

GOLLERİN DAĞILIMI

Süper Lig 2019-2020 sezonundaki müsabakaların ilk yarılarında 364, ikinci yarılarında ise 511 gol atıldı.

Atılan gollerin dakika aralığı dağılımı şöyle:

Süre Gol
1-15 96
16-30 112
31-45 136
+45 20
46-60 125
61-75 153
76-90 155
+90 78
TOPLAM 875

  1. 28.07.2020
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