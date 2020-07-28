Her alanın kralı: Alexander Sörloth!
Süper Lig'de 34 haftalık yarışın sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen ekip Medipol Başakşehir olmuştu. Ligin tamamlanmasıyla beraber ilginç istatistiklerde ortaya çıktı. Ligde atılan 875 golün 98'i ilk yarı ve ikinci devrenin uzatma dakikalarında gelirken, uzatma dakikalarının kralı da Alexader Sörloth oldu.
Süper Lig 2019-2020 sezonunda müsabakaların ilk ve ikinci 45 dakikalarına ilave edilen sürelerde 5 gole imza atan Trabzonsporlu Alexander Sörloth, bu periyotta fileleri en fazla havalandıran futbolcu oldu.
Süper Lig'de bu sezon atılan 875 golün 98'i müsabakaların uzatma bölümlerinde kaydedildi. Karşılaşmaların normal sürelerine ilave edilen anlarda en fazla golü ise Aytemiz Alanyaspor buldu.
Uzatma bölümlerinde 11 gol kaydeden Aytemiz Alanyaspor'u, 9 golle Demir Grup Sivasspor, 7'şer golle Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, 6'şar golle Beşiktaş, Trabzonspor, 5'er golle BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Gaziantep FK, 4'er golle Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor, 3 golle Göztepe ve 2 golle Fraport TAV Antalyaspor takip etti.
MKE Ankaragücü'nün kalesinde 12 gol gördüğü uzatma dakikalarında Galatasaray, Göztepe ve Hes Kablo Kayserispor ise 9'ar gol yedi.
EN GOLCÜ ALEXANDER SÖRLOTH
Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Trabzonsporlu Alexander Sörloth, uzatma bölümünde en fazla gol bulan futbolcu oldu. Sörloth, bordo-mavili ekibin 6 gol ürettiği uzatma dakikalarında 5 gole imza attı.
Demir Grup Sivasspor'dan Mustapha Yatabare ile Aytemiz Alanyaspor'dan Papiss Cisse uzatma bölümünde 4'er gol attı. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da başladığı sezonu Fraport TAV Antalyaspor'da tamamlayan Adis Jahovic de 4 gol üretti.
TAKIMLARIN UZATMA DAKİKALARINDAKİ PERFORMANSLARI
Süper Lig'de takımların uzatma dakikalarında attığı ve yediği gol sayıları şöyle:
|Takımlar
|Attığı
|Yediği
|Antalyaspor
|2
|4
|Aytemiz Alanyaspor
|11
|3
|Beşiktaş
|6
|4
|BtcTurk Yeni Malatyaspor
|5
|5
|Çaykur Rizespor
|5
|7
|Demir Grup Sivasspor
|9
|1
|Fenerbahçe
|7
|5
|Galatasaray
|5
|9
|Gaziantep FK
|5
|3
|Gençlerbirliği
|4
|4
|Göztepe
|3
|9
|Hes Kablo Kayserispor
|4
|9
|İttifak Holding Konyaspor
|7
|5
|Kasımpaşa
|7
|2
|Medipol Başakşehir
|4
|4
|MKE Ankaragücü
|4
|12
|Trabzonspor
|6
|7
|Yukatel Denizlispor
|4
|5
GOLLERİN DAĞILIMI
Süper Lig 2019-2020 sezonundaki müsabakaların ilk yarılarında 364, ikinci yarılarında ise 511 gol atıldı.
Atılan gollerin dakika aralığı dağılımı şöyle:
|Süre
|Gol
|1-15
|96
|16-30
|112
|31-45
|136
|+45
|20
|46-60
|125
|61-75
|153
|76-90
|155
|+90
|78
|TOPLAM
|875
- 28.07.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Her alanın kralı: Alexander Sörloth! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.