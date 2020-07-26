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26 Temmuz 2020, Pazar
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tarihine geçti! 5. gol kralı...

Alexander Sörloth Trabzonspor tarihine geçti! 5. gol kralı...

'un 24 yaşındaki Norveçli yıldızı , 'de 24 golle gol kralı olarak bu unvanı elde eden 5. bordo mavili oyuncu oldu.

24 yaşındaki Norveçli forvet, , , Gürcü oyuncu ve 'dan sonra bordo-mavili takım forması altında gol krallığı başarısı göstererek tarihe geçti.

Karadeniz ekibinde Necmi Perekli 1976-77 sezonunda 18 gol, Şota Arveladze 1995-96 sezonunda 25 gol, Fatih Tekke 2004-2005 sezonunda 31, Burak Yılmaz ise 2011-2012 sezonunda 33 golle gol kralı olmuştu.

Sörloth ile , ligde 8 sezon sonra ligde gol kralı çıkardı.

2. YABANCI OLDU

, Trabzonspor'un tarihinde ikinci yabancı gol kralı olma ünvanını da elde etti.

Bordo-mavililerde, Gürcü futbolu Şota Arveladze, tek yabancı gol kralı olarak kulüp tarihine geçmişti. Sörloth, 1995-96 sezonunda 25 gol kaydeden gol kralı Şota Arveladze'den sonra 1 gol az atarak ligi tamamladı.

Sörloth, , Hugo Rodallega, , Brezilyalı Jaja ve Hırvat Davor Vugrinec gibi oyuncuları geride bıraktı.

TOPLAMDA EN FAZLA GOL ATAN YABANCI

Sörloth, bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olarak da kulüp tarihine geçti.

Sezon başında İngiltere'nin Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin avroya kiralanan Norveçli futbolcu, ligde 34 maçta 24, Ziraat 'nda 6 maçta 6 gol, Avrupa kupalarında ise 8 maçta 2 gol olmak üzere 48 maçta 32 gol kaydetti.

1995-96 sezonunda ligde 34 maçta 25 gol atarak bordo-mavili takımın tek yabancı gol kralı olan Şota, Avrupa'da 4 maçta 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 2 gol atarak toplamda 41 maçta 28 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

LİGDE 42 PUANLIK KATKI

Trabzonspor, Sörloth'un gol attığı 19 lig maçında 12 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Ligi 65 puanla tamamlayan Karadeniz ekibi, Norveçli oyuncunun gol attığı müsabakalarda 42 puan elde etti.

Sörloth, sezonun ilk yarısındaki Kasımpaşa, Gençlerbirliği, , , Gaziantep FK, , MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor ve maçlarında birer, karşılaşmasında ise 2 gol kaydetti.

Norveçli santrfor, ikinci yarıda ise Kasımpaşa maçında 3, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Ankaragücü, Galatasaray ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarında birer, Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor müsabakasında 2 gol attı.

KARİYERİNİN EN GOLCÜ DÖNEMİ

Sörloth, Trabzonspor'da kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı.

Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 24 golle kariyerinin en golcü dönemini geçirdi.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 32 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.

  1. 26.07.2020
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