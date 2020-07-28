Trabzonspor'dan Mensah'a kanca! Görüşme gerçekleşecek - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Fırtına'dan Mensah'a kanca! Görüşme gerçekleşecek

'dan 'a kanca! Görüşme gerçekleşecek

Trabzonspor'dan Mensah'a kanca! Görüşme gerçekleşecek

Adı kulüpleriyle de anılan Ganalı futbolcuyu temsilcisi de gündemine aldı. Bordo-mavililer, 25 yaşındaki futbolcu için ile kısa süre içinde bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

Sarı-kırmızılılar, ekiplerinden 3.8 milyon euro'luk bonservis talep etmişti. 'un maksimum 2 milyon euro'ya çıkması bekleniyor. bu sezon 25 karşılaşmada forma giydi. 5 defa fileleri sarsarken, 8 de asist yaptı. Hücuma büyük katkı verdi ancak olumsuz yanı gördüğü kartlar. Sezon boyu 9 sarı, 2 kırmızı gördü.

  1. 28.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'dan Mensah'a kanca! Görüşme gerçekleşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA