Trabzonspor'dan Mensah'a kanca! Görüşme gerçekleşecek

Sarı-kırmızılılar, İstanbul ekiplerinden 3.8 milyon euro'luk bonservis talep etmişti. Trabzonspor'un maksimum 2 milyon euro'ya çıkması bekleniyor. Mensah bu sezon 25 karşılaşmada forma giydi. 5 defa fileleri sarsarken, 8 de asist yaptı. Hücuma büyük katkı verdi ancak olumsuz yanı gördüğü kartlar. Sezon boyu 9 sarı, 2 kırmızı gördü.