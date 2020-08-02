Ya Abdullah Avcı ya Eddie Newton
Trabzonspor teknik adam belirsizliğine noktayı koyuyor. Adaylar 2’ye indirildi l Sunumu beğenilen Avcı ile kupa şampiyonu Eddie Newton’dan biri koltuğu devralacak.
Süper Lig'de ikinci olup, Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor sezonu 3 teknik adamla tamamlamıştı. Devre arasına kadar Ünal Karaman çalışmış, ardından Hüseyin Çimşir görevi üstlenmişti. Şampiyonluğun kaçmasının ardından Çimşir'in yardımcısı Eddie Newton son 2 maça çıkmıştı. Yeni teknik direktör kararı sezon sonuna bırakılırken yöneticilere Bodrum'da sunum yapan Abdullah Avcı'nın ismi ön plana çıkmıştı. Ancak Newton'ın da bordo-mavili oyuncularla uyumu ve soğukkanlılığı nedeni ile şanslar yüzde 50-50'ye geldi. Trabzonspor yönetimi, başkan Ahmet Ağaoğlu liderliğinde toplanarak teknik adam konusunda son kararı verecek.
ABDULLAH AVCI
ARTILARI
Tam bir proje hocası. Başakşehir onun kurduğu iskeletle zafere uçtu.
Saha kenarında sakin ve soğukkanlı. Yeni fikirlere açık.
Maç önü ve rakip analizleri mükemmel seviyede.
EKSİLERİ
Büyük takım stresiyle Milli Takım'da da Beşiktaş'ta da başa çıkamadı.
Kritik haftalarda takım üzerindeki etkisi azalıyor.
Winner hoca şansı yok.
EDDIE NEWTON
ARTILARI
Di Matteo, Villas- Boas, Hiddink, Lampard gibi önemli isimlerle çalıştı.
Bordo-mavili oyuncularla kısa süre içinde doğru iletişim sağladı.
Kupayı kazanması kendisine olan güveni artırdı.
EKSİLERİ
1. adam olarak sadece Trabzonspor ile 2 maça çıktı. Bilinmezleri çok.
Olası kötü gidişatta nasıl bir tepki vereceği kestirilemiyor.
Yeterliliği soru işareti.
- 2.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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