Ya Abdullah Avcı ya Eddie Newton - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Ya Avcı ya Newton

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Ya Abdullah Avcı ya Eddie Newton

teknik adam belirsizliğine noktayı koyuyor. Adaylar 2’ye indirildi l Sunumu beğenilen Avcı ile kupa şampiyonu ’dan biri koltuğu devralacak.

'de ikinci olup, 'nı kazanan sezonu 3 teknik adamla tamamlamıştı. Devre arasına kadar çalışmış, ardından Hüseyin Çimşir görevi üstlenmişti. Şampiyonluğun kaçmasının ardından Çimşir'in yardımcısı son 2 maça çıkmıştı. Yeni teknik direktör kararı sezon sonuna bırakılırken yöneticilere 'da sunum yapan 'nın ismi ön plana çıkmıştı. Ancak Newton'ın da bordo-mavili oyuncularla uyumu ve soğukkanlılığı nedeni ile şanslar yüzde 50-50'ye geldi. Trabzonspor yönetimi, başkan Ahmet Ağaoğlu liderliğinde toplanarak teknik adam konusunda son kararı verecek.

ABDULLAH AVCI

ARTILARI
Tam bir proje hocası. onun kurduğu iskeletle zafere uçtu.
Saha kenarında sakin ve soğukkanlı. Yeni fikirlere açık.
Maç önü ve rakip analizleri mükemmel seviyede.

EKSİLERİ
Büyük takım stresiyle 'da da 'ta da başa çıkamadı.
Kritik haftalarda takım üzerindeki etkisi azalıyor.
Winner hoca şansı yok.

EDDIE NEWTON

ARTILARI
Di Matteo, Villas- Boas, Hiddink, Lampard gibi önemli isimlerle çalıştı.
Bordo-mavili oyuncularla kısa süre içinde doğru iletişim sağladı.
Kupayı kazanması kendisine olan güveni artırdı.

EKSİLERİ
1. adam olarak sadece Trabzonspor ile 2 maça çıktı. Bilinmezleri çok.
Olası kötü gidişatta nasıl bir tepki vereceği kestirilemiyor.
Yeterliliği soru işareti.

  1. 2.8.2020
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