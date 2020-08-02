Ya Abdullah Avcı ya Eddie Newton

Süper Lig'de ikinci olup, Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor sezonu 3 teknik adamla tamamlamıştı. Devre arasına kadar Ünal Karaman çalışmış, ardından Hüseyin Çimşir görevi üstlenmişti. Şampiyonluğun kaçmasının ardından Çimşir'in yardımcısı Eddie Newton son 2 maça çıkmıştı. Yeni teknik direktör kararı sezon sonuna bırakılırken yöneticilere Bodrum'da sunum yapan Abdullah Avcı'nın ismi ön plana çıkmıştı. Ancak Newton'ın da bordo-mavili oyuncularla uyumu ve soğukkanlılığı nedeni ile şanslar yüzde 50-50'ye geldi. Trabzonspor yönetimi, başkan Ahmet Ağaoğlu liderliğinde toplanarak teknik adam konusunda son kararı verecek.

ABDULLAH AVCI



ARTILARI

Tam bir proje hocası. Başakşehir onun kurduğu iskeletle zafere uçtu.

Saha kenarında sakin ve soğukkanlı. Yeni fikirlere açık.

Maç önü ve rakip analizleri mükemmel seviyede.



EKSİLERİ

Büyük takım stresiyle Milli Takım'da da Beşiktaş'ta da başa çıkamadı.

Kritik haftalarda takım üzerindeki etkisi azalıyor.

Winner hoca şansı yok.

EDDIE NEWTON



ARTILARI

Di Matteo, Villas- Boas, Hiddink, Lampard gibi önemli isimlerle çalıştı.

Bordo-mavili oyuncularla kısa süre içinde doğru iletişim sağladı.

Kupayı kazanması kendisine olan güveni artırdı.



EKSİLERİ

1. adam olarak sadece Trabzonspor ile 2 maça çıktı. Bilinmezleri çok.

Olası kötü gidişatta nasıl bir tepki vereceği kestirilemiyor.

Yeterliliği soru işareti.