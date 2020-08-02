Trabzonspor'dan transfer atağı! Yıldız oyuncuya Sörloth taktiği
Kupa şampiyonu Trabzonspor transfer harekatını başlattı. İlk hedef Obi Mikel sonrası bir türlü dolmayan boşluğu kapatmak. Nakamba için Premier Lig ekibine kiralama formülü sunulacak. İşte detaylar...
Trabzonspor, Süper Lig'de şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptırmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü. Karadeniz ekibinin ligin son bölümünde zorlanmasındaki en büyük etkenlerden biri de bu anları en iyi oynayabilecek futbolcuların başında gelen John Obi Mikel'in pandemi dönemi Trabzon'dan ayrılmasıydı. Jose Sosa yine elinden geleni yaptı ancak Badou Ndiaye, Guilherme, Abdulkadir Parmak gibi isimler aynı etkide olmayınca Fırtına ligde geri düştü. Yönetim şimdi ilk iş olarak bu bölgeyi 'marka' bir isimle güçlendirmeyi planlıyor.
SÖRLOTH TAKTİĞİ
Bordo-mavililer, Crystal Palace'tan kiraladıkları Alexander Sörloth'ta izledikleri yolu takip ederek Aston Villa'nın orta saha oyuncusu Marvelous Nakamba'nın peşine düştü. Fırtına bu transfer için Aston Villa'nın küme düşme olasılığını takip ediyordu ancak son anda ligde kaldılar. Trabzonspor, 26 yaşındaki Zimbabveli futbolcu için Aston Villa'ya kiralama formülü sunacak. Bonservisi 12 milyon euro olan başarılı futbolcunun Aston Villa ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor, bu oyuncu için son ana kadar bastıracak.
Yunus Emre SEL
GOLÜ VE ASİSTİ YOK
Marvelous Nakamba, Premier Lig'de bu sezon 29 karşılaşmada forma giydi. Gol veya asist üretemedi. Bu 29 maçın 19'una 11'de başladı. 5 defa sarı kartla cezalandırıldı.
NAKAMBA KİMDİR?
Yaş: 25
Boy: 1.77
Kilo: 71
Kontrat sonu: 2024
Mevkii: Ön libero
Ayak: Sol
Oynadığı takımlar: Bantu, Nancy, Vitesse, Brugge, Aston Villa
- 2.8.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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