Trabzonspor'dan transfer atağı! Yıldız oyuncuya Sörloth taktiği - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
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'dan atağı! Yıldız oyuncuya Sörloth taktiği

Trabzonspor'dan transfer atağı! Yıldız oyuncuya Sörloth taktiği

Kupa şampiyonu harekatını başlattı. İlk hedef Obi Mikel sonrası bir türlü dolmayan boşluğu kapatmak. Nakamba için ekibine kiralama formülü sunulacak. İşte detaylar...

, 'de şampiyonluğu 'e kaptırmasına rağmen 'nı müzesine götürmüştü. ekibinin ligin son bölümünde zorlanmasındaki en büyük etkenlerden biri de bu anları en iyi oynayabilecek futbolcuların başında gelen 'in pandemi dönemi 'dan ayrılmasıydı. yine elinden geleni yaptı ancak Badou Ndiaye, Guilherme, Abdulkadir Parmak gibi isimler aynı etkide olmayınca Fırtına ligde geri düştü. Yönetim şimdi ilk iş olarak bu bölgeyi 'marka' bir isimle güçlendirmeyi planlıyor.

SÖRLOTH TAKTİĞİ
Bordo-mavililer, 'tan kiraladıkları Alexander Sörloth'ta izledikleri yolu takip ederek 'nın orta saha oyuncusu 'nın peşine düştü. Fırtına bu için Aston Villa'nın küme düşme olasılığını takip ediyordu ancak son anda ligde kaldılar. Trabzonspor, 26 yaşındaki Zimbabveli futbolcu için Aston Villa'ya kiralama formülü sunacak. Bonservisi 12 milyon euro olan başarılı futbolcunun Aston Villa ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor, bu oyuncu için son ana kadar bastıracak.
Yunus Emre

GOLÜ VE ASİSTİ YOK
Marvelous Nakamba, 'de bu sezon 29 karşılaşmada forma giydi. Gol veya asist üretemedi. Bu 29 maçın 19'una 11'de başladı. 5 defa sarı kartla cezalandırıldı.

NAKAMBA KİMDİR?

Yaş: 25
Boy: 1.77
Kilo: 71
Kontrat sonu: 2024
Mevkii: Ön libero
Ayak: Sol

Oynadığı takımlar: Bantu, Nancy, Vitesse, Brugge, Aston Villa

  1. 2.8.2020
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