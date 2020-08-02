Sosa vakit kaybedemez

Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa, Alanyaspor maçında Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Kontratı sona erdiği için bordo-mavili formayla son maçına çıkan Arjantinli yıldızın kariyerine nasıl yön vereceği hala merak konusu. Adı 1 seneyi aşkın süredir Estudiantes ile anılıyor. Herkes kulüp başkanı Juan Sebastian Veron'un yakın arkadaşı olan Sosa'nın buraya döneceğini düşünüyordu ancak menajerinden ilginç bir çıkış geldi. Cielosports'a konuşan Ezequiel Manera "Sosa 35 yaşında. Estudiantes'in 3 yıllık bir kontrat önereceği konuşuluyor ancak ortada henüz böyle bir teklif yok. Arjantin'de neler olacağı da belirsiz. Sosa 6 ay boşta kalıp bir sonraki transfer dönemini bekleyemez. Bu durumda Türkiye'de devam etmesi hala güçlü bir opsiyon olarak duruyor" ifadelerini kullandı.



TÜRKLERLE YARIŞAMAZ

Cielosports'un haberinde ilginç bir de detay paylaşıldı. Haberde Jose Sosa'nın Estudiantes için biraz fiyat kırabileceği ancak çok düşük bir teklife de "Hayır" diyeceği kaydedildi. Estutiantes'in Trabzonspor'un teklifine yakın bir öneri sunmasının imkansız olduğu yazıldı.



AHMET AĞAOĞLU GÖRÜŞECEK

Jose Sosa, Trabzonspor'un 10 yıl sonra kazandığı kupanın mimarlarından biri. Bordo-mavili camiada çok sevilen tecrübeli oyuncu ile başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kısa süre içinde bir buluşma gerçekleştireceği kaydedildi.