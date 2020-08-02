Trabzonspor'un listesindeki Nakamba kimdir? Yaşı kaç? Hangi takım ve pozisyonda oynuyor? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Nakamba kimdir?

'un listesindeki kimdir? Yaşı kaç? Hangi takım ve pozisyonda oynuyor?

Trabzonspor'un listesindeki Nakamba kimdir? Yaşı kaç? Hangi takım ve pozisyonda oynuyor?

, gelecek sezon oldukça derin bir kadro kurmak için düğmeye bastı. forması giyen Zibabveli için harekete geçildi. Peki, Nakamba kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen ve kadro derinliği yaratmak için kolları sıvayan , forması giyen ile ilgileniyor. Taraftarlar Nakamba'nın kim olduğunu, yaşını, kilosunu, oynadığı pozisyonu ve takımları merak ediyor.

MARVELOUS NAKAMBA KİMDİR?

19 Ocak 1994 yılında doğan Nakamba, 177 cm boyunda ve 71 kilodur. Orta saha pozisyonunda oynayan Nakamba'nın Aston Villa ile olan sözleşmesi 2024 yılında bitecek. Zibabveli olan Nakamba genel olarak sol ayağını kullanıyor. Nakamba kariyeri boyunca Bantu, Nancy, Vitesse, Brugge ve Aston Villa formalarını giydi.

  1. 02.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'un listesindeki Nakamba kimdir? Yaşı kaç? Hangi takım ve pozisyonda oynuyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA