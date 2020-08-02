Trabzonspor'un listesindeki Nakamba kimdir? Yaşı kaç? Hangi takım ve pozisyonda oynuyor?
Trabzonspor, gelecek sezon oldukça derin bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Aston Villa forması giyen Zibabveli Nakamba için harekete geçildi. Peki, Nakamba kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen ve kadro derinliği yaratmak için kolları sıvayan Trabzonspor, Aston Villa forması giyen Nakamba ile ilgileniyor. Taraftarlar Nakamba'nın kim olduğunu, yaşını, kilosunu, oynadığı pozisyonu ve takımları merak ediyor.
MARVELOUS NAKAMBA KİMDİR?
19 Ocak 1994 yılında doğan Nakamba, 177 cm boyunda ve 71 kilodur. Orta saha pozisyonunda oynayan Nakamba'nın Aston Villa ile olan sözleşmesi 2024 yılında bitecek. Zibabveli olan Nakamba genel olarak sol ayağını kullanıyor. Nakamba kariyeri boyunca Bantu, Nancy, Vitesse, Brugge ve Aston Villa formalarını giydi.
- 02.08.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'un listesindeki Nakamba kimdir? Yaşı kaç? Hangi takım ve pozisyonda oynuyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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