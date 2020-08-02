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02 Ağustos 2020, Pazar
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En istikrarlı isim Sörloth

En istikrarlı isim Sörloth

'un en istikrarlı oyuncusu oldu.

'un en istikrarlı oyuncusu oldu. 24 golle krallık tacını takan Norveçli futbolcu, 34 haftanın tamamında oynadı. 2 bin 990 dakika oynayarak zirvede yer aldı. Sörloth'u 33 maçta 2 bin 891 dakika ile kaleci Uğurcan Çakır takip ediyor. 3. basamakta 30 karşılaşmada 2 bin 641 dakika ile Filip Novak yer alıyor.
  1. 2.8.2020
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