O kupa gelecek - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor O kupa gelecek

O kupa gelecek

O kupa gelecek

'un başarılı orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak bu sezon kaçırdıkları şampiyonluk kupasını kısa süre içinde mutlaka şehre getireceklerini söyledi.

'un başarılı orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak bu sezon kaçırdıkları şampiyonluk kupasını kısa süre içinde mutlaka şehre getireceklerini söyledi. 25 yaşındaki başarılı futbolcu "Bu sezon 'nı kazandık. Mutlaka şampiyonluğu da bir gün kazanacağız ve tüm şehir birlikte kutlayacağız" ifadelerini kullandı.
  1. 2.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

O kupa gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA