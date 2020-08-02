Sezon açılışı ertelendi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Sezon açılışı ertelendi

Sezon açılışı ertelendi

Sezon açılışı ertelendi

Fırtına'nın Kupaları'ndan aldığı 1 yıl men cezasının tarafından onanmasıyla bordo-mavililerin planlaması da değişti.

Fırtına'nın Kupaları'ndan aldığı 1 yıl men cezasının tarafından onanmasıyla bordo-mavililerin planlaması da değişti. Daha önce 10 Ağustos olarak hazırlıklara başlamayı düşünen temsilcisi bu tarihi 18 Ağustos'a çekti. pandemi nedeniyle sezona kendi tesislerinde hazı rlanacak.
  1. 2.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sezon açılışı ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA