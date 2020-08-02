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02 Ağustos 2020, Pazar
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Sheffield zam yaptı

Sheffield zam yaptı

ekibinin kalecisi 'a ilk resmi teklif 'tan gelmişti.

ekibinin kalecisi 'a ilk resmi teklif 'tan gelmişti. temsilcisinin 15 milyon euro'luk önerisi, bordo-mavili yönetim tarafından düşük bulunduğu için reddedilmişti. İngiliz basını, Sheffield'ın Uğurcan'ı çok istediği bu sebeple teklifini güçlendirerek 'un kapısını kısa süre içinde bir kez daha çalacağı kaydedildi. Yeni öneri 20 milyon euro olacak.
  1. 2.8.2020
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