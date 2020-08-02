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02 Ağustos 2020, Pazar
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Sakıb iddiası

Sakıb iddiası

'un listesindeki isimlerden birinin de olduğu iddia edildi.

'un listesindeki isimlerden birinin de olduğu iddia edildi. 28 yaşındaki sol bek geride bıraktığımız sezonda formasıyla 22 maça çıktı. 1 defa ağları sarstı. 5 defa sarı kartla cezalandırıldı. Sakıb'ın sözleşmesi sona erdi.
  1. 2.8.2020
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