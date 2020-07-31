Sörloth ve sevgilisi Lena Selnes Trabzonspor'un yeni formalarıyla poz verdi!

Trabzonspor'un bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Alexander Sörloth ve sevgilisi Lena Selnes, birkaç gün önce satışa sunulan bordo-mavili takımın yeni sezon formalarıyla poz verdi.

Süper Lig'de 24 golle krallık tacını takan Norveçli yıldız ve sevgilisinin Trabzonspor formalı fotoğrafları büyük beğeni aldı.

İşte o kareler: