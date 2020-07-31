Sörloth ve sevgilisi Lena Selnes Trabzonspor'un yeni formalarıyla poz verdi!
Süper Lig'de 24 golle 2019-2020 sezonunun gol kralı olan Norveçli yıldız Alexander Sörloth ve sevgilisi Lena Selnes, Trabzonspor'un yeni sezon formalarıyla poz verdi.
Trabzonspor'un bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Alexander Sörloth ve sevgilisi Lena Selnes, birkaç gün önce satışa sunulan bordo-mavili takımın yeni sezon formalarıyla poz verdi.
Süper Lig'de 24 golle krallık tacını takan Norveçli yıldız ve sevgilisinin Trabzonspor formalı fotoğrafları büyük beğeni aldı.
İşte o kareler:
- 31.07.2020
- Fenerbahçe transferin gözde ismine karşılık 2 oyuncu önerdi!
- Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefindeki Lung konuştu! "Türkiye..."
- Fenerbahçe'de flaş gelişme! Vedat Muriqi transferi için o teknik direktör...
- Comolli'den transfer hamlesi! Fenerbahçe'den iki ismi istiyor
- Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Belçika yolcusu...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sörloth ve sevgilisi Lena Selnes Trabzonspor'un yeni formalarıyla poz verdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.