Sörloth ve sevgilisi Lena Selnes Trabzonspor'un yeni formalarıyla poz verdi! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Sörloth ve sevgilisi yeni formalarla poz verdi!

Sörloth ve sevgilisi 'un yeni formalarıyla poz verdi!

Sörloth ve sevgilisi Lena Selnes Trabzonspor'un yeni formalarıyla poz verdi!

'de 24 golle 2019-2020 sezonunun gol kralı olan Norveçli yıldız ve sevgilisi , 'un poz verdi.

'un bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan ve sevgilisi , birkaç gün önce satışa sunulan bordo-mavili takımın poz verdi.

'de 24 golle krallık tacını takan Norveçli yıldız ve sevgilisinin Trabzonspor formalı fotoğrafları büyük beğeni aldı.

İşte o kareler:

  1. 31.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sörloth ve sevgilisi Lena Selnes Trabzonspor'un yeni formalarıyla poz verdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA