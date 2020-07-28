Trabzonspor'da test sonuçlar belli oldu! Corona virüsü... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
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'da test sonuçlar belli oldu! Corona virüsü...

Trabzonspor'da test sonuçlar belli oldu! Corona virüsü...

final mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan 'da karşılaşma öncesi yapılan corona virüsü test sonuçları belli oldu. İşte detaylar...

'da yönetici, teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testlerinin on altıncısı yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

  1. 28.07.2020
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