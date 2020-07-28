Son dakika: Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kafilesi belli oldu! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
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Son dakika: 'un maçı kafilesi belli oldu!

Son dakika: Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kafilesi belli oldu!

Son dakika... finalinde Aytemiz ile karşılaşacak olan 'un kamp kadrosu belli olurken, mücadelede forma giyip giymeyeceği merak edilen Anthony Nwakaeme kadroda yer aldı.

'nda yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen , Antalyaspor'u eleyen ile finalde karşı karşıya gelecek. Dev maç 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Fırtına'nın maç öncesinde kamp kadrosu belli olurken, Nwakaeme de kadroda yer aldı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

"Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadromuz belli oldu. Buna göre kafilemiz şu futbolcularımızdan oluşuyor;

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campı, Manuel da Costa, Majıd Hosseını, Manoel Mesıas, Joao Pereıra, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Fılıp Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Badou Ndıaye, , Guılherme, Abdülkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban, Koray Kılınç"

  1. 28.07.2020
  2. Güncelleme: 28.07.2020 13:25
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