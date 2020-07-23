Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu!

Son dakika... 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak olanZiraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor... Dev maç öncesi karşılaşmada Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı açıklandı.

Giriş: 23.07.2020 13:37 Güncelleme: 23.07.2020 14:23

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak finalde düdük çalacak Palabıyık'ın yardımcıları Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan üstlenecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu!
Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası finalinin tarihi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircili mi oynanacak? TFF açıkladı!
Alanyaspor 4-0 Antalyaspor | MAÇ ÖZETİ
İşte Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde atılan goller! | İZLEYİN
BİZE ULAŞIN