Transfer sözü yasak
Arjantin basını her gün Jose Sosa'nın ülkesine döneceğini yazarken, Sosa kupa finali oynanmadan transferi ile ilgili konularla ilgilenmediğini söyledi.
35 yaşındaki oyuncu, "Daha önce başkan ile basın toplantısı düzenledik. Orada ne dediysem arkasındayım. Transfer işini sezon sonuna bıraktım. Şimdi odaklanmamız ve kazanmamız gereken bir kupa finali var. Ondan sonra geleceğimle ilgili kararı vereceğim" ifadelerini kullandı. Sosa'yı başkanlığını yakın arkadaşı Juan Sebastian Veron'un yaptığı eski kulübü Estudiantes istiyor. Bu arada yıldız ismin eşi Carolina'nın horona merak sarması "Kalacaklar" şeklinde de yorumlanıyor.
- 28.7.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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