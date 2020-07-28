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28 Temmuz 2020, Salı
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sözü yasak

Transfer sözü yasak

Arjantin basını her gün 'nın ülkesine döneceğini yazarken, Sosa kupa finali oynanmadan transferi ile ilgili konularla ilgilenmediğini söyledi.

35 yaşındaki oyuncu, "Daha önce başkan ile basın toplantısı düzenledik. Orada ne dediysem arkasındayım. işini sezon sonuna bıraktım. Şimdi odaklanmamız ve kazanmamız gereken bir kupa finali var. Ondan sonra geleceğimle ilgili kararı vereceğim" ifadelerini kullandı. Sosa'yı başkanlığını yakın arkadaşı Juan Sebastian Veron'un yaptığı eski kulübü Estudiantes istiyor. Bu arada yıldız ismin eşi Carolina'nın horona merak sarması "Kalacaklar" şeklinde de yorumlanıyor.

  1. 28.7.2020
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