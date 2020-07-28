Transfer sözü yasak

35 yaşındaki oyuncu, "Daha önce başkan ile basın toplantısı düzenledik. Orada ne dediysem arkasındayım. Transfer işini sezon sonuna bıraktım. Şimdi odaklanmamız ve kazanmamız gereken bir kupa finali var. Ondan sonra geleceğimle ilgili kararı vereceğim" ifadelerini kullandı. Sosa'yı başkanlığını yakın arkadaşı Juan Sebastian Veron'un yaptığı eski kulübü Estudiantes istiyor. Bu arada yıldız ismin eşi Carolina'nın horona merak sarması "Kalacaklar" şeklinde de yorumlanıyor.