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28 Temmuz 2020, Salı
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'da kasa doldu!

Trabzonspor'da kasa doldu!

şampiyonluğu kaybetse de finansal anlamda iyi bir sezon geçirdi. Lige katılım payı olarak 37.8, eski şampiyon olduğu için 19.2 milyon TL kazandı. 18 galibiyet ve 11 beraberlik için 64 ve ikincilik ödülü olarak da 28.5 milyon TL aldı. Toplamda ligden 149.5 milyon TL kazandı. Kupayı kazanırsa 25 milyon TL daha gelecek. Rakam 175 milyon TL'ye yükselecek.

şampiyonluğu kaybetse de finansal anlamda iyi bir sezon geçirdi. Lige katılım payı olarak 37.8, eski şampiyon olduğu için 19.2 milyon TL kazandı. 18 galibiyet ve 11 beraberlik için 64 ve ikincilik ödülü olarak da 28.5 milyon TL aldı. Toplamda ligden 149.5 milyon TL kazandı. Kupayı kazanırsa 25 milyon TL daha gelecek. Rakam 175 milyon TL'ye yükselecek.

  1. 28.7.2020
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