Trabzonspor'da kasa doldu!
Trabzonspor şampiyonluğu kaybetse de finansal anlamda iyi bir sezon geçirdi. Lige katılım payı olarak 37.8, eski şampiyon olduğu için 19.2 milyon TL kazandı. 18 galibiyet ve 11 beraberlik için 64 ve ikincilik ödülü olarak da 28.5 milyon TL aldı. Toplamda ligden 149.5 milyon TL kazandı. Kupayı kazanırsa 25 milyon TL daha gelecek. Rakam 175 milyon TL'ye yükselecek.
Trabzonspor şampiyonluğu kaybetse de finansal anlamda iyi bir sezon geçirdi. Lige katılım payı olarak 37.8, eski şampiyon olduğu için 19.2 milyon TL kazandı. 18 galibiyet ve 11 beraberlik için 64 ve ikincilik ödülü olarak da 28.5 milyon TL aldı. Toplamda ligden 149.5 milyon TL kazandı. Kupayı kazanırsa 25 milyon TL daha gelecek. Rakam 175 milyon TL'ye yükselecek.
- 28.7.2020
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir'i kabul etti
- TFF açıkladı! İşte Süper Lig 2019-20 sezonunda öne çıkan istatistikler
- Resmen açıklandı! İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları
- Spor camiasından Mersin'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajI!
- Amerika'da Radamel Falcao çılgınlığı! Stat kapısına dayandılar ve...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'da kasa doldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.