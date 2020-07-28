Salih futbola kavuşuyor

Trabzonspor'un renklerine kattığı ancak Altınordu'nun muvafakatname vermemesi sebebi ile 1 yıl futbol oynayamayan Salih Kavrazlı ile 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya varıldı. 18 yaşını doldurduğu için haklarını kazanan genç yıldız adayı "Futbolu çok özledim. 1 yıl sadece antrenman yaparak formda kalmaya çalıştım. Seneye hazırım" dedi. Salih gelecek sezon formayı giyebilecek.