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28 Temmuz 2020, Salı
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Salih futbola kavuşuyor

Salih futbola kavuşuyor

'un renklerine kattığı ancak Altınordu'nun muvafakatname vermemesi sebebi ile 1 yıl oynayamayan ile 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya varıldı.

'un renklerine kattığı ancak Altınordu'nun muvafakatname vermemesi sebebi ile 1 yıl oynayamayan ile 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya varıldı. 18 yaşını doldurduğu için haklarını kazanan genç yıldız adayı "Futbolu çok özledim. 1 yıl sadece antrenman yaparak formda kalmaya çalıştım. Seneye hazırım" dedi. Salih gelecek sezon formayı giyebilecek.

  1. 28.7.2020
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