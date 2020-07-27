Fırtına kupaya kilitlendi

Süper Lig'i ikinci basamakta tamamlayan Trabzonspor gözünü tamamen Çarşamba günü Alanyaspor ile oynayacağı Türkiye Kupası finaline çevirdi. Bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisini yenerek şehrin kupa hasretine son vermek istiyor. Karadeniz temsilcisi son olarak 2009-10 sezonunda Şanlıurfa'da oynanan finalde Fenerbahçe'yi mağlup ederek Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.

ALANYA'YA YENiLMEDi

Trabzonspor, Çarşamba günü kupa için mücadele edeceği Alanyaspor'a bu sezon 2 maçta da yenilmedi. Sahasında henüz 25. dakikada 10 kişi kaldığı maçta Hosseini'nin golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. İkinci devre maçında ise 2-1 öndeyken 90+5'te Bakasetas'ın golüyle mücadele 2-2 bitmişti. Bu karşılaşmalardan ders çıkaran Fırtına hata yapmadan kupaya uzanmayı hedefliyor.

HÜSEYİN KULÜBEYE DA COSTA 11'E

Karadeniz temsilcisinde Hüseyin Çimşir sonrası 2 maçlığına görevi devralan Eddie Newton, Alanyaspor finaline tek değişiklikle çıkacak. İngiliz çalıştırıcının, Hüseyin Türkmen'in yerine tecrübeli Manuel da Costa'ya şans vermesi bekleniyor.

