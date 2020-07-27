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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Fırtına kupaya kilitlendi

Fırtına kupaya kilitlendi

Bordo-mavililer rotasını ile oynayacağı kupa finaline kırdı Hedef ekibini devirerek 10 yıl aradan sonra kupayı kazanmak.

'i ikinci basamakta tamamlayan gözünü tamamen Çarşamba günü ile oynayacağı finaline çevirdi. Bordo-mavililer, temsilcisini yenerek şehrin kupa hasretine son vermek istiyor. temsilcisi son olarak 2009-10 sezonunda 'da oynanan finalde 'yi mağlup ederek Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.

ALANYA'YA YENiLMEDi
Trabzonspor, Çarşamba günü kupa için mücadele edeceği Alanyaspor'a bu sezon 2 maçta da yenilmedi. Sahasında henüz 25. dakikada 10 kişi kaldığı maçta Hosseini'nin golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. İkinci devre maçında ise 2-1 öndeyken 90+5'te Bakasetas'ın golüyle mücadele 2-2 bitmişti. Bu karşılaşmalardan ders çıkaran Fırtına hata yapmadan kupaya uzanmayı hedefliyor.

HÜSEYİN KULÜBEYE DA COSTA 11'E
Karadeniz temsilcisinde Hüseyin Çimşir sonrası 2 maçlığına görevi devralan Eddie Newton, Alanyaspor finaline tek değişiklikle çıkacak. İngiliz çalıştırıcının, Hüseyin Türkmen'in yerine tecrübeli Manuel da Costa'ya şans vermesi bekleniyor.

  1. 27.7.2020
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