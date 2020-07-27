Fırtına kupaya kilitlendi
Bordo-mavililer rotasını Alanyaspor ile oynayacağı kupa finaline kırdı Hedef Akdeniz ekibini devirerek 10 yıl aradan sonra kupayı kazanmak.
Süper Lig'i ikinci basamakta tamamlayan Trabzonspor gözünü tamamen Çarşamba günü Alanyaspor ile oynayacağı Türkiye Kupası finaline çevirdi. Bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisini yenerek şehrin kupa hasretine son vermek istiyor. Karadeniz temsilcisi son olarak 2009-10 sezonunda Şanlıurfa'da oynanan finalde Fenerbahçe'yi mağlup ederek Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.
ALANYA'YA YENiLMEDi
Trabzonspor, Çarşamba günü kupa için mücadele edeceği Alanyaspor'a bu sezon 2 maçta da yenilmedi. Sahasında henüz 25. dakikada 10 kişi kaldığı maçta Hosseini'nin golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. İkinci devre maçında ise 2-1 öndeyken 90+5'te Bakasetas'ın golüyle mücadele 2-2 bitmişti. Bu karşılaşmalardan ders çıkaran Fırtına hata yapmadan kupaya uzanmayı hedefliyor.
HÜSEYİN KULÜBEYE DA COSTA 11'E
Karadeniz temsilcisinde Hüseyin Çimşir sonrası 2 maçlığına görevi devralan Eddie Newton, Alanyaspor finaline tek değişiklikle çıkacak. İngiliz çalıştırıcının, Hüseyin Türkmen'in yerine tecrübeli Manuel da Costa'ya şans vermesi bekleniyor.
- 27.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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