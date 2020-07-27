Nwakaeme’den abi desteği
Trabzonspor’un yıldızı Anthony Nwakaeme, taraftarların eleştirdiği isimlerden Hüseyin Türkmen’e sahip çıktı. Nijeryalı yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Onu cesaretlendirin ve destekleyin. Ligdeki en iyi savunmacılardan bir tanesi olduğunu göreceksiniz” ifadelerine yer verdi.
Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme, taraftarların eleştirdiği isimlerden Hüseyin Türkmen'e sahip çıktı. Nijeryalı yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Onu cesaretlendirin ve destekleyin. Ligdeki en iyi savunmacılardan bir tanesi olduğunu göreceksiniz" ifadelerine yer verdi.
- 27.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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