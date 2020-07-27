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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Nwakaeme’den abi desteği

Nwakaeme’den abi desteği

’un yıldızı , taraftarların eleştirdiği isimlerden ’e sahip çıktı. Nijeryalı yıldız hesabından yaptığı paylaşımda “Onu cesaretlendirin ve destekleyin. en iyi savunmacılardan bir tanesi olduğunu göreceksiniz” ifadelerine yer verdi.

'un yıldızı , taraftarların eleştirdiği isimlerden 'e sahip çıktı. Nijeryalı yıldız hesabından yaptığı paylaşımda "Onu cesaretlendirin ve destekleyin. en iyi savunmacılardan bir tanesi olduğunu göreceksiniz" ifadelerine yer verdi.

  1. 27.7.2020
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