9 sezonun en iyisi

Trabzonspor sezonu 65 puanla kapatarak son yılların rekorunu kırdı. Karadeniz Fırtınası son olarak 2010-11 sezonunda 82 puanı hanesine yazdırmıştı. Bu sezon son ana kadar şampiyonluk yarışının içinde kalan bordo-mavililer, 34. haftada Kayserispor'u yenerek 65 puana çıktı. Geçtiğimiz sezonki 62 puanı geride bıraktı.

