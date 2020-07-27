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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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9 sezonun en iyisi

9 sezonun en iyisi

sezonu 65 puanla kapatarak son yılların rekorunu kırdı. son olarak 2010-11 sezonunda 82 puanı hanesine yazdırmıştı. Bu sezon son ana kadar şampiyonluk yarışının içinde kalan bordo-mavililer, 34. haftada ’u yenerek 65 puana çıktı. sezonki 62 puanı geride bıraktı.

sezonu 65 puanla kapatarak son yılların rekorunu kırdı. son olarak 2010-11 sezonunda 82 puanı hanesine yazdırmıştı. Bu sezon son ana kadar şampiyonluk yarışının içinde kalan bordo-mavililer, 34. haftada 'u yenerek 65 puana çıktı. sezonki 62 puanı geride bıraktı.

  1. 27.7.2020
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