İmza için 500 bin euro istedi

Fırtına'nın transfer listesinde ilk sırada bulunan Guelor Kanga'nın istediği ücret belli oldu. Sparta Prag'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Gabonlu orta sahanın 1.1 milyon euro yıllık ücret talep ettiği öğrenildi. Ayrıca 500 bin euro da imza parası istiyor. Trabzonspor en azından imza parasını düşürme peşinde.