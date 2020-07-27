İmza için 500 bin euro istedi
Fırtına’nın transfer listesinde ilk sırada bulunan Guelor Kanga’nın istediği ücret belli oldu. Sparta Prag’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Gabonlu orta sahanın 1.1 milyon euro yıllık ücret talep ettiği öğrenildi. Ayrıca 500 bin euro da imza parası istiyor. Trabzonspor en azından imza parasını düşürme peşinde.
Fırtına'nın transfer listesinde ilk sırada bulunan Guelor Kanga'nın istediği ücret belli oldu. Sparta Prag'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Gabonlu orta sahanın 1.1 milyon euro yıllık ücret talep ettiği öğrenildi. Ayrıca 500 bin euro da imza parası istiyor. Trabzonspor en azından imza parasını düşürme peşinde.
- 27.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İmza için 500 bin euro istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.