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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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İmza için 500 bin euro istedi

İmza için 500 bin euro istedi

Fırtına’nın listesinde ilk sırada bulunan ’nın istediği ücret belli oldu. ’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Gabonlu orta sahanın 1.1 milyon euro yıllık ücret talep ettiği öğrenildi. Ayrıca 500 bin euro da imza parası istiyor. en azından imza parasını düşürme peşinde.

Fırtına'nın listesinde ilk sırada bulunan 'nın istediği ücret belli oldu. 'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Gabonlu orta sahanın 1.1 milyon euro yıllık ücret talep ettiği öğrenildi. Ayrıca 500 bin euro da imza parası istiyor. en azından imza parasını düşürme peşinde.

  1. 27.7.2020
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