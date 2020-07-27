Sturridge kulüp arıyor
Lig oynanırken Trabzonspor’dan ayrılan Daniel Sturridge hala kendine bir kulüp bulamadı. ABD’ye gideceği söylenen İngiliz yıldız buradan beklediği teklifleri alamadı.
Lig oynanırken Trabzonspor'dan ayrılan Daniel Sturridge hala kendine bir kulüp bulamadı. ABD'ye gideceği söylenen İngiliz yıldız buradan beklediği teklifleri alamadı. 31 yaşındaki tecrübeli forvetin adı son olarak Serie B şampiyonu Benevento ile anılıyor. Sturridge'nin de Çizme'ye sıcak baktığı kaydedildi.
- 27.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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