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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Sturridge kulüp arıyor

Sturridge kulüp arıyor

Lig oynanırken ’dan ayrılan hala kendine bir kulüp bulamadı. ’ye gideceği söylenen İngiliz yıldız buradan beklediği teklifleri alamadı.

Lig oynanırken 'dan ayrılan hala kendine bir kulüp bulamadı. 'ye gideceği söylenen İngiliz yıldız buradan beklediği teklifleri alamadı. 31 yaşındaki tecrübeli forvetin adı son olarak Serie B şampiyonu Benevento ile anılıyor. Sturridge'nin de Çizme'ye sıcak baktığı kaydedildi.

  1. 27.7.2020
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