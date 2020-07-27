Sturridge kulüp arıyor

Lig oynanırken Trabzonspor'dan ayrılan Daniel Sturridge hala kendine bir kulüp bulamadı. ABD'ye gideceği söylenen İngiliz yıldız buradan beklediği teklifleri alamadı. 31 yaşındaki tecrübeli forvetin adı son olarak Serie B şampiyonu Benevento ile anılıyor. Sturridge'nin de Çizme'ye sıcak baktığı kaydedildi.