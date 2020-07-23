Novak görüşme odasına - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Novak görüşme odasına

görüşme odasına

Novak görüşme odasına

'da hazırlıkları önümüzdeki haftadan itibaren hız kazanıyor.

'da hazırlıkları önümüzdeki haftadan itibaren hız kazanıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Dört oyuncuyla protokol imzaladık ve kadro iskeletini korumak istiyoruz" sözlerinden sonra gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yönetimin önümüzdeki hafta sözleşmesi bitecek futbolcularla görüşmelere başlayacağı ve ilk olarak ile masaya oturulacağı öğrenildi. maçı sonrası "Trabzonspor ile önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vermeye devam edeceğiz" açıklaması yaparak kalmaya sıcak baktığını gösteren 30 yaşındaki sol beke yönetim yeni sözleşme şartlarını sunacak. Çekyalı savunmacıyı bırakmaya niyeti olmayan devinin her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu belirtildi. Bu sezon 860 bin euro garanti ücret ödenen 1.84 boyundaki futbolcuya yeni sözleşmede 1.3 milyon teklif edileceği ileri sürüldü.
  1. 23.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Novak görüşme odasına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA