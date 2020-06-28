Kral yetmedi
Sörloth, ligde 6 maç sonra gol attı ama 3 puan gelmedi. Ankaragücü ağlarını 3. dakikada sarsan 24 yaşındaki santrfor; ligdeki 20. golünü yazdı. Trabzonspor, Alanyaspor’dan sonra Ankaragücü maçında da 2 puan bıraktı.
Trabzonspor Süper Lig'de kan kaybetmeye devam ediyor... Koronavirüs salgını sonrası çıktığı çıktığı Göztepe deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, arka arkaya yaptığı Alanyaspor ve Ankaragücü karşısında 4 puan kaybetti. Bordo-mavililer geçen hafta son dakikada yıkıldıktan sonra dün de sürpriz bir puan kaybı yaşadı. 1-0 öne geçmesine rağmen rakibin penaltısını çıkaramayan Fırtına, kapanan Ankaragücü savunmasını açamadı. Trabzonspor'da Alexander Sörloth ise gol orucu bu hafta bozdu. Ligde son 6 maçta gol atamayan Norveçli yıldız 3. dakikada sahne aldı.
TOPLAMDA 29. GOLÜ
Lıgdekı son gollerini 22 Şubat'taki Beşiktaş derbisinde atan Kuzeyin Kralı, Ç. Rize, G.Antep, Y. Malatya, Başakşehir, Göztepe ve Alanya maçlarından sonra fileleri sarstı. Ligdeki 20. golünü kaydeden Sörloth, toplamda ise sayısını 29'a çıkardı. Ligde yapılan 29 maçın 25'inde 90 dakika görev yapan Sörloth 8 kez de asist yaptı. Norveçli, salgın sonrası Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 2 gol atmıştı.
- 28.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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