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28 Haziran 2020, Pazar
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Kral yetmedi

Kral yetmedi

Sörloth, ligde 6 maç sonra gol attı ama 3 puan gelmedi. ağlarını 3. dakikada sarsan 24 yaşındaki santrfor; ligdeki 20. golünü yazdı. , ’dan sonra Ankaragücü maçında da 2 puan bıraktı.

'de kan kaybetmeye devam ediyor... Koronavirüs salgını sonrası çıktığı çıktığı deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, arka arkaya yaptığı ve karşısında 4 puan kaybetti. Bordo-mavililer geçen hafta son dakikada yıkıldıktan sonra dün de sürpriz bir puan kaybı yaşadı. 1-0 öne geçmesine rağmen rakibin penaltısını çıkaramayan Fırtına, kapanan Ankaragücü savunmasını açamadı. Trabzonspor'da Alexander Sörloth ise gol orucu bu hafta bozdu. Ligde son 6 maçta gol atamayan Norveçli yıldız 3. dakikada sahne aldı.

TOPLAMDA 29. GOLÜ
Lıgdekı son gollerini 22 Şubat'taki derbisinde atan Kuzeyin Kralı, Ç. Rize, G.Antep, Y. Malatya, , Göztepe ve Alanya maçlarından sonra fileleri sarstı. Ligdeki 20. golünü kaydeden Sörloth, toplamda ise sayısını 29'a çıkardı. Ligde yapılan 29 maçın 25'inde 90 dakika görev yapan Sörloth 8 kez de asist yaptı. Norveçli, salgın sonrası 'nda da 'ye 2 gol atmıştı.

  1. 28.6.2020
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