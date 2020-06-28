Kral yetmedi

Trabzonspor Süper Lig'de kan kaybetmeye devam ediyor... Koronavirüs salgını sonrası çıktığı çıktığı Göztepe deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, arka arkaya yaptığı Alanyaspor ve Ankaragücü karşısında 4 puan kaybetti. Bordo-mavililer geçen hafta son dakikada yıkıldıktan sonra dün de sürpriz bir puan kaybı yaşadı. 1-0 öne geçmesine rağmen rakibin penaltısını çıkaramayan Fırtına, kapanan Ankaragücü savunmasını açamadı. Trabzonspor'da Alexander Sörloth ise gol orucu bu hafta bozdu. Ligde son 6 maçta gol atamayan Norveçli yıldız 3. dakikada sahne aldı.

TOPLAMDA 29. GOLÜ

Lıgdekı son gollerini 22 Şubat'taki Beşiktaş derbisinde atan Kuzeyin Kralı, Ç. Rize, G.Antep, Y. Malatya, Başakşehir, Göztepe ve Alanya maçlarından sonra fileleri sarstı. Ligdeki 20. golünü kaydeden Sörloth, toplamda ise sayısını 29'a çıkardı. Ligde yapılan 29 maçın 25'inde 90 dakika görev yapan Sörloth 8 kez de asist yaptı. Norveçli, salgın sonrası Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 2 gol atmıştı.