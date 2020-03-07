Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban: Şampiyonluk hedefine yürüyeceğiz
Trabzonspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'un tek sayısını kaydeden Caleb Ekuban zorlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Ekuban, "Potansiyelimizi biliyoruz. Berabere bitti ama şimdi Başakşehir'e hazırlanacağız. Adım adım şampiyonluk hedefimize yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un deplasmanda Gaziantep ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Caleb Ekuban, karşılaşmanın ardından konuştu.
İyi bir takım olduklarını vurgulayan golcü futbolcu, "Maç bitti, artık yapacak bir şey yok. Potansiyelimizi biliyoruz. Berabere bitti ama şimdi Başakşehir'e hazırlanacağız. Adım adım şampiyonluk hedefimize yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un yükselen ismi Ekuban, son 4 maçta 2 gol attı ve 2 de asist yaptı.
- 07.03.2020
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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