Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban: Şampiyonluk hedefine yürüyeceğiz - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor "Şampiyonluk hedefine yürüyeceğiz"

'un yıldızı : Şampiyonluk hedefine yürüyeceğiz

Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban: Şampiyonluk hedefine yürüyeceğiz

, 'in 25'inci haftasında deplasmanda FK ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'un tek sayısını kaydeden zorlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Ekuban, "Potansiyelimizi biliyoruz. Berabere bitti ama şimdi 'e hazırlanacağız. Adım adım şampiyonluk hedefimize yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

'un deplasmanda ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan , karşılaşmanın ardından konuştu.

İyi bir takım olduklarını vurgulayan golcü futbolcu, "Maç bitti, artık yapacak bir şey yok. Potansiyelimizi biliyoruz. Berabere bitti ama şimdi 'e hazırlanacağız. Adım adım şampiyonluk hedefimize yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un yükselen ismi Ekuban, son 4 maçta 2 gol attı ve 2 de asist yaptı.

  1. 07.03.2020
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