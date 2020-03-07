Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban: Şampiyonluk hedefine yürüyeceğiz

Trabzonspor'un deplasmanda Gaziantep ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Caleb Ekuban, karşılaşmanın ardından konuştu.

İyi bir takım olduklarını vurgulayan golcü futbolcu, "Maç bitti, artık yapacak bir şey yok. Potansiyelimizi biliyoruz. Berabere bitti ama şimdi Başakşehir'e hazırlanacağız. Adım adım şampiyonluk hedefimize yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un yükselen ismi Ekuban, son 4 maçta 2 gol attı ve 2 de asist yaptı.