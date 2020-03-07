Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: Bu oyunu yorgunluğa bağlamak istemiyorum
Süper Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir yaptığı açıklamada, "İki puanı kaybettiğimiz için üzgünüz. Kazanmaya gelmiştik. Kazanıp emin adımlarla gitmek istiyorduk. Golü bulduktan sonra oyunu tutmak istiyorduk. İkinci yarıda skor avantajımız olmasına rağmen duran bir toptan gol yedik" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un Gaziantep ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından bordo mavililerin teknik direktörü Hüseyin Çimşir açıklamalarda bulundu.
Hüseyin Çimşir şöyle konuştu;
İki puanı kaybettiğimiz için üzgünüz. Kazanmaya gelmiştik. Kazanıp emin adımlarla gitmek istiyorduk. Golü bulduktan sonra oyunu tutmak istiyorduk. İkinci yarıda skor avantajımız olmasına rağmen duran bir toptan gol yedik. Sonrasında oyun kısır bir döngüye girdi. İstediklerimizi çok yapamadık. Parça parça oynuyoruz bunu genele yaymalıyız. Oyuncu grubu çok maç yaptı, bazen yorgunluklar oluyor ama bu oyunu bire bir yorgunluğa bağlamak istemiyorum. Oyuncularla ilgili yapıda problemlerimiz var onları çözmeye çalışacağız.
ÇİMŞİR: OYUNCUM İLK ÖNCE TOPA DOKUNDU
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ise 90+5'inci dakikada hakemin VAR kararı ile iptal ettiği pozisyon ile ilgili, oyuncusunun önce topa müdahale ettiğini savundu.
Tecrübeli teknik adam, "Hakem normal oyunda devam ettirdi ama VAR'dan müdahale geldi. Maçtan sonra pozisyonu izlediğimde bizim oyuncunun ilk önce topa müdahale ettiğini gördüm. Ama ağzımız dolu, çok fazla konuşamıyoruz. Konuşunca çok farklı yerlere gidiyor. Yanlış algılar oluşturuluyor, o yüzden bununla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum" şeklinde konuştu.
Maçı değerlendiren Hüseyin Çimşir, rakibin duran top organizasyonlardan gol attığını maçtan önce söylediğini belirterek, maç boyunca topa hakim olma ile alakalı problemler yaşadıklarını söyledi.
Hüseyin Çimşir, "Gaziantep takımının 5'li savunma ile oynadığını oyuncularıma söylemiştik. Rakibimiz savunma derinliği ile alakalı problemler yaşıyordu. Ayrıca hızlı hücumlarla etkili oldukları bölümler vardı. Rakibin duran toplar ve organizasyonlardan gol attığını da söylemiştim. Bugün de öyle bir gol yedik. Öne geçmemize rağmen topa hakim olma ile alakalı problemler yaşadık. Skor avantajı bizde olmasına rağmen topa hakim olamadık, Bu yüzden burada kaybedilmiş 2 puan var" diye konuştu.
- 07.03.2020
- Güncelleme: 07.03.2020 20:29
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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: Bu oyunu yorgunluğa bağlamak istemiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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