‘Şampiyonluk’ sözü yasak
298 hafta sonra liderliğe yükselen Trabzonspor'da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlanmıştı. Bordo-mavili camiada bu yönde umutlar artarken yönetim, hiçbir yöneticinin 'şampiyonluk' söyleminde bulunmaması kararı aldı.
298 hafta sonra liderliğe yükselen Trabzonspor'da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlanmıştı. Bordo-mavili camiada bu yönde umutlar artarken yönetim, hiçbir yöneticinin 'şampiyonluk' söyleminde bulunmaması kararı aldı. Sivasspor galibiyeti sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu, "Bundan sonrası için 'aman lider olduk peşinden de şampiyon olduk' diye bir şey yok" demişti.
- 20.2.2020
- Nevzat Dindar: Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal kovulur
- Ali Koç: Lehimize de hatalar yapıldı
- Ali Koç: Lehimize de hakem hataları oldu
- Canlı yayında flaş sözler! "Lemina Fenerbahçe derbisinde oynayabilir"
- Efsane geri dönüyor! Kale Arkası, Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu ile A Spor'da başlıyor!
-
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı
Toplam 2
Yorum
OSMAN DEMEDİ DEMEYİN HALİL FENER İ YAKACAK.
-
Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
Yorum
HİÇ YAKIŞMADI ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ BİZ GS LILAR İÇİN. SİMDİKİ BAŞKANIMIZ SN CENGİZ İ SEVİYORUZ AMMA EFSANE BAŞKANI DA SEVİYORUZ.. YAKIŞMADI GS LILARA
-
Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
Yorum
ayıp Galatasaray terbiyesi görgüsü nerede kaldı? Yaşına yakışıyormu sayın başkan?
‘Şampiyonluk’ sözü yasak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.