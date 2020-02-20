‘Şampiyonluk’ sözü yasak

298 hafta sonra liderliğe yükselen Trabzonspor'da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlanmıştı. Bordo-mavili camiada bu yönde umutlar artarken yönetim, hiçbir yöneticinin 'şampiyonluk' söyleminde bulunmaması kararı aldı. Sivasspor galibiyeti sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu, "Bundan sonrası için 'aman lider olduk peşinden de şampiyon olduk' diye bir şey yok" demişti.