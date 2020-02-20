‘Şampiyonluk’ sözü yasak - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor ‘Şampiyonluk’ sözü yasak

‘Şampiyonluk’ sözü yasak

‘Şampiyonluk’ sözü yasak

298 hafta sonra liderliğe yükselen 'da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlanmıştı. Bordo-mavili camiada bu yönde umutlar artarken yönetim, hiçbir yöneticinin 'şampiyonluk' söyleminde bulunmaması kararı aldı.

298 hafta sonra liderliğe yükselen 'da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlanmıştı. Bordo-mavili camiada bu yönde umutlar artarken yönetim, hiçbir yöneticinin 'şampiyonluk' söyleminde bulunmaması kararı aldı. galibiyeti sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu, "Bundan sonrası için 'aman lider olduk peşinden de şampiyon olduk' diye bir şey yok" demişti.

  1. 20.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Şampiyonluk’ sözü yasak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN