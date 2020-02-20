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20 Şubat 2020, Perşembe
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Derbisever Sörloth

Derbisever Sörloth

'in 23. haftasında lider , cumartesi günü deplasmanda 'ın konuğu olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu müsabakada ekibi sahadan 3 puanla ayrılarak liderliğini korumak için mücadele edecek. Söz konusu karşılaşmada teknik direktör Hüseyin Çimşir'in en büyük kozlarından biri takımın golcü oyuncusu Sörloth olacak.

'de forma giydiği 21 maçta 17 gole imza atarak takımının en skorer ismi olan ve krallık yarışında zirvede bulunan Alexander Sörloth, ilk sezonunda üç büyüklerin ağlarını boş geçmedi. , ve kalelerine 1'er gol gönderen Norveçli forvet, hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasında da bordo-mavililerin önemli kozu olacak.

İSTANBUL TAKIMLARINI SEVİYOR
Sörloth; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra diğer takımları ve kalelerini de boş geçmedi. Başarılı forvet oyuncusu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Başakşehir kalesine toplamda 8 gol gönderdi. Bordo-mavililer, Sörloth'un gol attığı söz konusu maçlarda yenilmedi.

İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI ATTIĞI GOLLER
Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş 4-1 (1 gol)

Başakşehir 2-2 (1 gol)

Galatasaray 1-1 (1 gol)

Kasımpaşa 6-0 (3 gol)

Fenerbahçe 2-1 (1 gol)

  1. 20.2.2020
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