Derbisever Sörloth

Süper Lig'de forma giydiği 21 maçta 17 gole imza atarak takımının en skorer ismi olan ve krallık yarışında zirvede bulunan Alexander Sörloth, ilk sezonunda üç büyüklerin ağlarını boş geçmedi. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kalelerine 1'er gol gönderen Norveçli forvet, hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasında da bordo-mavililerin önemli kozu olacak.



İSTANBUL TAKIMLARINI SEVİYOR

Sörloth; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra diğer İstanbul takımları Kasımpaşa ve Başakşehir kalelerini de boş geçmedi. Başarılı forvet oyuncusu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Başakşehir kalesine toplamda 8 gol gönderdi. Bordo-mavililer, Sörloth'un gol attığı söz konusu maçlarda yenilmedi.



İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI ATTIĞI GOLLER

Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş 4-1 (1 gol)



Başakşehir 2-2 (1 gol)



Galatasaray 1-1 (1 gol)

Kasımpaşa 6-0 (3 gol)



Fenerbahçe 2-1 (1 gol)