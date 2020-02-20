Derbisever Sörloth
Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu müsabakada Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılarak liderliğini korumak için mücadele edecek. Söz konusu karşılaşmada teknik direktör Hüseyin Çimşir'in en büyük kozlarından biri takımın golcü oyuncusu Sörloth olacak.
Süper Lig'de forma giydiği 21 maçta 17 gole imza atarak takımının en skorer ismi olan ve krallık yarışında zirvede bulunan Alexander Sörloth, ilk sezonunda üç büyüklerin ağlarını boş geçmedi. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kalelerine 1'er gol gönderen Norveçli forvet, hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasında da bordo-mavililerin önemli kozu olacak.
İSTANBUL TAKIMLARINI SEVİYOR
Sörloth; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra diğer İstanbul takımları Kasımpaşa ve Başakşehir kalelerini de boş geçmedi. Başarılı forvet oyuncusu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Başakşehir kalesine toplamda 8 gol gönderdi. Bordo-mavililer, Sörloth'un gol attığı söz konusu maçlarda yenilmedi.
İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI ATTIĞI GOLLER
Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş 4-1 (1 gol)
Başakşehir 2-2 (1 gol)
Galatasaray 1-1 (1 gol)
Kasımpaşa 6-0 (3 gol)
Fenerbahçe 2-1 (1 gol)
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Yorum
HİÇ YAKIŞMADI ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ BİZ GS LILAR İÇİN. SİMDİKİ BAŞKANIMIZ SN CENGİZ İ SEVİYORUZ AMMA EFSANE BAŞKANI DA SEVİYORUZ.. YAKIŞMADI GS LILARA
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Toplam 2
Yorum
ayıp Galatasaray terbiyesi görgüsü nerede kaldı? Yaşına yakışıyormu sayın başkan?
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