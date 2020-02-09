Da Costa dün siftah yaptı
Fırtına'nın hocası Hüseyin Çimşir, G.Birliği maçına beklenen kadro ile çıktı. Yeni transfer Guilherme'yi ilk 11'e alan Çimşir, cezası biten Nwakaeme'ye formasını geri verdi.
Fırtına'nın hocası Hüseyin Çimşir, G.Birliği maçına beklenen kadro ile çıktı. Yeni transfer Guilherme'yi ilk 11'e alan Çimşir, cezası biten Nwakaeme'ye formasını geri verdi. Yeni transfer Manuel Da Costa dün 21 kişilik kadroda yer aldı. Ekuban, Erce, Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz kadroda yoktu.
- 9.2.2020
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