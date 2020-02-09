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09 Şubat 2020, Pazar
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Da dün siftah yaptı

Da Costa dün siftah yaptı

Fırtına'nın hocası , G.Birliği maçına beklenen kadro ile çıktı. Guilherme'yi ilk 11'e alan Çimşir, cezası biten Nwakaeme'ye formasını geri verdi.

Fırtına'nın hocası , G.Birliği maçına beklenen kadro ile çıktı. Guilherme'yi ilk 11'e alan Çimşir, cezası biten Nwakaeme'ye formasını geri verdi. Yeni transfer Manuel Da dün 21 kişilik kadroda yer aldı. Ekuban, Erce, Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz kadroda yoktu.

  1. 9.2.2020
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