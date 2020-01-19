Beşiktaş'ta transfer için son karar! Tyler Boyd...
Beşiktaş'tan Tyler Boyd için son dakika kararı... Sezon başında Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon euro gibi bir bedelle transfer edilen ABD'li yıldız için Abdullah Avcı, yönetime raporunu iletti! İşte Avcı'nın Tyler Boyd için son kararı ve yaşananlar...
Beşiktaş'ta Tyler Boyd için karar çıktı! Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde gösterdiği performansla izleyenleri kendine hayran bırakan ve yaz transfer sezonunda Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes'ten bonservisi alınan Boyd, Beşiktaş'ta istediğini bulamamıştı.
Siyah beyazlı formayla gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi olan ve teknik heyetin kendisine görev vermediği Tyler Boyd için Abdullah Avcı, son kararını açıkladı.
BOYD'UN TRANSFERİNE VETO
Ara transfer döneminde bir çok Süper Lig ekibinin kendisine talip olduğu bilinen Tyler Boyd'un gidişine teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay vermediği ortaya çıktı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre 23 yaşındaki sağ kanadın kampta gösterdiği performanstan oldukça memnun kalan Avcı'nın, Beşiktaş yönetimiyle yaptığı görüşmede, "Boyd'a ikinci yarıda ihtiyacım olacak, kadroda tutmakta fayda var" dediği öğrenildi.
Sezon başında 2,4 milyon euroluk bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Tyler Boyd, Süper Lig'de 7 müsabakada rol alırken gol ve asist üretemedi. Boyd, Avrupa Ligi'nde 4 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol kaydetti. Öte yandan ABD'li futbolcu, Türkiye Kupası'nda da 3 karşılaşmada forma giyerken rakip fileleri 1 kez sarstı.
- 19.01.2020
- Güncelleme: 19.01.2020 12:38
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Beşiktaş'ta transfer için son karar! Tyler Boyd... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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