Beşiktaş'ta transfer için son karar! Tyler Boyd...

Beşiktaş'ta Tyler Boyd için karar çıktı! Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde gösterdiği performansla izleyenleri kendine hayran bırakan ve yaz transfer sezonunda Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes'ten bonservisi alınan Boyd, Beşiktaş'ta istediğini bulamamıştı.

Siyah beyazlı formayla gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi olan ve teknik heyetin kendisine görev vermediği Tyler Boyd için Abdullah Avcı, son kararını açıkladı.

BOYD'UN TRANSFERİNE VETO

Ara transfer döneminde bir çok Süper Lig ekibinin kendisine talip olduğu bilinen Tyler Boyd'un gidişine teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay vermediği ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre 23 yaşındaki sağ kanadın kampta gösterdiği performanstan oldukça memnun kalan Avcı'nın, Beşiktaş yönetimiyle yaptığı görüşmede, "Boyd'a ikinci yarıda ihtiyacım olacak, kadroda tutmakta fayda var" dediği öğrenildi.

Sezon başında 2,4 milyon euroluk bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Tyler Boyd, Süper Lig'de 7 müsabakada rol alırken gol ve asist üretemedi. Boyd, Avrupa Ligi'nde 4 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol kaydetti. Öte yandan ABD'li futbolcu, Türkiye Kupası'nda da 3 karşılaşmada forma giyerken rakip fileleri 1 kez sarstı.