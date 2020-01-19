Beşiktaş'ta transfer için son karar! Tyler Boyd... | Son dakika Beşiktaş haberleri - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Beşiktaş'ta transfer için son karar! Tyler Boyd...

'ta için son karar! ...

Beşiktaş'ta transfer için son karar! Tyler Boyd...

'tan için son dakika kararı... Sezon başında Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon euro gibi bir bedelle edilen ABD'li yıldız için Abdullah Avcı, yönetime raporunu iletti! İşte Avcı'nın Tyler Boyd için son kararı ve yaşananlar...

'ta için karar çıktı! Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde gösterdiği performansla izleyenleri kendine hayran bırakan ve yaz sezonunda Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes'ten bonservisi alınan Boyd, Beşiktaş'ta istediğini bulamamıştı.

Siyah beyazlı formayla gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi olan ve teknik heyetin kendisine görev vermediği Tyler Boyd için Abdullah Avcı, son kararını açıkladı.

Beşiktaş'ta Hasic krizi sürüyor

BOYD'UN TRANSFERİNE VETO

Ara transfer döneminde bir çok Süper Lig ekibinin kendisine talip olduğu bilinen Tyler Boyd'un gidişine teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay vermediği ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre 23 yaşındaki sağ kanadın kampta gösterdiği performanstan oldukça memnun kalan Avcı'nın, Beşiktaş yönetimiyle yaptığı görüşmede, "Boyd'a ikinci yarıda ihtiyacım olacak, kadroda tutmakta fayda var" dediği öğrenildi.

Sezon başında 2,4 milyon euroluk bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Tyler Boyd, Süper Lig'de 7 müsabakada rol alırken gol ve asist üretemedi. Boyd, Avrupa Ligi'nde 4 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol kaydetti. Öte yandan ABD'li futbolcu, Türkiye Kupası'nda da 3 karşılaşmada forma giyerken rakip fileleri 1 kez sarstı.

  1. 19.01.2020
  2. Güncelleme: 19.01.2020 12:38
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta transfer için son karar! Tyler Boyd... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN