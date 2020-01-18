Adebayor Beşiktaş'a haber gönderdi! ''Beni alın''

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen ve bonservisi elinde olan 35 yaşındaki golcü futbolcu Emmanuel Adebayor, "Düşük rakama oynarım" dedi... Abdullah Avcı'dan da onay çıkması durumunda yıldız futbolcu Beşiktaş formasını giyecek.
18 Ocak 2020 Cumartesi 07:32
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Forvetbölgesinde Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü daha almak isteyen Beşiktaş'ta Adebayor sesleri yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Harcama limitleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren ve 2.2 milyon TL olan limit dahilinde bir forvet kadrosuna katmak isteyen siyah- beyazlılar, bonservisi elinde olan EmmanuelAdebayor'u gündemine aldı.
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Kayserispor'la sözleşmesini fesheden Emmanuel Adebayor'un Premier Lig'e döneceği iddia ediliyordu. Ancak Togolo golcünün, Beşiktaş'a haber gönderdiği, siyah- beyazlı formayı giymek için maddi açıdan sorun çıkarmayacağını söyledi.
PARA SORUN DEĞİL Teknikdirektör Abdullah Avcı'ya daha önce Başakşehir'de beraber çalışan Adebayor'un, "Beşiktaş'ın mali durumu hakkında bilgim var, bana ne ödeyebilirlerse kabul ediyorum. Kariyerimin son döneminde şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyerek mesaj gönderdiği bildirildi.
Beşiktaş'ın elinde şu anda sadece 280 bin euro'luk bir transfer bütçesi var. 31 Mayıs'a kadar herhangi bir açılma olursa siyah-beyazlıların Togolo golcüye bir sözleşme önerebileceği belirtildi.
Abdullah Avcı'nın da bu transferi onaylaması durumunda Emanuel Adebayor, ligin ikinci yarısında siyah-beyazlı formayı giyebilecek.