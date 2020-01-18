Adebayor Beşiktaş'a haber gönderdi! ''Beni alın'' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Ocak 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Adebayor Beşiktaş'a haber gönderdi! ''Beni alın''

Adebayor Beşiktaş'a haber gönderdi! ''Beni alın''

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen ve bonservisi elinde olan 35 yaşındaki golcü futbolcu Emmanuel Adebayor, "Düşük rakama oynarım" dedi... Abdullah Avcı'dan da onay çıkması durumunda yıldız futbolcu Beşiktaş formasını giyecek.

18 Ocak 2020 Cumartesi 07:32
Adebayor Beşiktaş'a haber gönderdi! ''Beni alın''

Forvet bölgesinde Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü daha almak isteyen Beşiktaş'ta Adebayor sesleri yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Harcama limitleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren ve 2.2 milyon TL olan limit dahilinde bir forvet kadrosuna katmak isteyen siyah- beyazlılar, bonservisi elinde olan Emmanuel Adebayor'u gündemine aldı.

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Adebayor Beşiktaş'a haber gönderdi! ''Beni alın''

Kayserispor'la sözleşmesini fesheden Emmanuel Adebayor'un Premier Lig'e döneceği iddia ediliyordu. Ancak Togolo golcünün, Beşiktaş'a haber gönderdiği, siyah- beyazlı formayı giymek için maddi açıdan sorun çıkarmayacağını söyledi.

Adebayor Beşiktaş'a haber gönderdi! ''Beni alın''

PARA SORUN DEĞİL
Teknik direktör Abdullah Avcı'ya daha önce Başakşehir'de beraber çalışan Adebayor'un, "Beşiktaş'ın mali durumu hakkında bilgim var, bana ne ödeyebilirlerse kabul ediyorum. Kariyerimin son döneminde şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyerek mesaj gönderdiği bildirildi.

Adebayor Beşiktaş'a haber gönderdi! ''Beni alın''

Beşiktaş'ın elinde şu anda sadece 280 bin euro'luk bir transfer bütçesi var. 31 Mayıs'a kadar herhangi bir açılma olursa siyah-beyazlıların Togolo golcüye bir sözleşme önerebileceği belirtildi.

Adebayor Beşiktaş'a haber gönderdi! ''Beni alın''

Abdullah Avcı'nın da bu transferi onaylaması durumunda Emanuel Adebayor, ligin ikinci yarısında siyah-beyazlı formayı giyebilecek.

Adebayor Beşiktaş'a haber gönderdi! ''Beni alın''
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