Hüseyin Çimşir Trabzonspor'un efsane stratejisine dönüyor!

Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Ünal Karaman'ın yerine oyuna gelen Hüseyin Çimşir, oyun stilini değiştiriyor. Çimşir'in sisteminde Trabzonspor şampiyonluklar kazandığı yıllardaki profiline bürünecek. Bordo-mavililer, genç çalıştırıcısıyla birlikte bambaşka bir sistemle sahada olacak. Ünal Karaman'ın 'kontrollü oyun' anlayışı yerine kulübün efsane stratejisi geri geliyor: DİK OYNA. İşte madde madde, Trabzonspor'un yeni sistemi:



TEMASLI VE SERT

Hüseyın Çimşir, özellikle öne geçilen maçlardan sonra çok puan kaybedilmesi üzerine oyuncularına daha agresif olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Çimşir öğrencilerine "Temaslı oynayın. Rakibe topu rahat kullanma alanları tanımayın" emrini verdi.



KANAT AKINLARI

Genç teknik adam, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında kanattaki futbolcuların, oyuna daha çok dahil olmalarını istedi. Hücum organizasyonlarının kanat oyuncuları üzerinden kurulmasını söyledi. İki bekten de ofansa daha çok katkı yapmasını istedi.

UZUN TOPLA DEĞIL PASLA

Defanstan oyun kurmada Jose Sosa veya Mikel daha fazla sorumluluk alacak. Tüm atakların başlangıcı bu iki oyuncu üzerinden olacak. Savunmadan uzun top ile çıkmaya karşı olan Çimşir, stoperlerden birisinin aktif olarak hücum organizasyonlarında yer almasını istiyor.



TOPUN KIYMETI BİLİNECEK

Tüm antrenmanlarda ağırlıklı olarak pas trafiğini kontrol etme konularına çalışıldı. Özellikle Badou Ndiaye'nin takıma katılmasının ardından orta sahadaki teknik kapasitesi daha da artan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında oyunu daha fazla rakip sahada oynamaya da çalışacak.

GERİ ÇEKİLMEK KESIN YASAK

Trabzonspor bu sezon öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden 2. takım. Hüseyin Çimşir hazırlık maçlarında oyuncularını bu konuda uyardı. Antrenmanlarda da sürekli "Topu kaybedince geri dönmek yok. Kaybettiğimzi yerde geri kazanmak için uğraşacağız" dedi.



BİRAZ ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir oyuncularının yeni sisteme uyumunun hızlı olduğunu söyledi. Çimşir "Tabii bir sistem bugünden yarına değişmez. Biraz zamana ihtiyacımız var. Ancak oyuncularım benim ne istediğimi, bu kulübün nasıl oynaması gerektiğinin felsefesini anlamış durumdalar. Şimdi bunu uygulamaya çalışıyoruz. İleriki zamanlarda daha da mükemmel hale getireceğiz" dedi.