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09 Ocak 2020, Perşembe
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'ten 'a ziyaret

Şenol Güneş'ten Trabzonspor'a ziyaret

A Güneş, 'in ikinci devre hazırlıklarını Belek’te sürdüren kafilesine ziyarette bulundu.

A Güneş, ikinci devre hazırlıklarını Belek'te sürdüren kafilesini ziyaret etti.

Kampta başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, teknik direktör Hüseyin Çimşir, U19 Koordinatörü Ali Kemal Denizci ve milli futbolcular ile bir araya gelen , ikinci devrede başarı dileklerini iletti.

  1. 09.01.2020
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