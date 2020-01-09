Şenol Güneş'ten Trabzonspor'a ziyaret
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Trabzonspor kafilesine ziyarette bulundu.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor kafilesini ziyaret etti.
Kampta başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, teknik direktör Hüseyin Çimşir, U19 Koordinatörü Ali Kemal Denizci ve milli futbolcular ile bir araya gelen Şenol Güneş, ikinci devrede başarı dileklerini iletti.
- 09.01.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
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fatih çok karakterli bi oyuncu
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Toplam 2
Yorum
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